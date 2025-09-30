La svolta green viaggia sui binari: presentato il primo treno italiano a batteria

Roma, 30 settembre 2025 – All'Expoferroviaria, tra i padiglioni della Fiera di Milano Rho, è stato presentato al pubblico ‘Treen’, il primo treno italiano alimentato esclusivamente a batteria. Il progetto è nato da un'idea lanciata due anni fa da Ferrovie Appulo Lucane (Fal), azienda di trasporti appartenente al Mit, con il treno in questione che coprirà la tratta Altamura-Matera a partire da fine 2026. La novità è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la società Stadler e a un investimento totale di 63 milioni di euro, per un risparmio annuo di CO2 pari a circa 1300 tonnellate. Un veicolo costruito all'insegna dell'ecosostenibilità che prevede tantissimi aggiornamenti a tema 'green', quali ad esempio un sistema di illuminazione interna a LED, nuovi sedili rivestiti con materiali riciclati e un'area apposita dove tenere le e-bike. Le batterie utilizzate per l'alimentazione del treno sono disposte di una capacità di energia elevata e di brevi tempi di ricarica.

"Cambierà il futuro della mobilità sostenibile"

All'esposizione del nuovo treno era presente anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che si è espresso così sull'innovativo progetto: "Noi in Italia finanziamo chi guarda davvero avanti – ha dichiarato –, creiamo lavoro e ricchezza con giusti investimenti. Il treno Altamura – Matera, che entrerà in funzione nel 2026 consentendo di immettere meno C02 nell’aria, è il vero green. Per me averlo visto nell’edizione di due anni fa come modellino disegnato, adesso salirci e dall’anno prossimo viaggiarci è una grande emozione”.

Un progetto che equivale ad una vera svolta nell'ambito dei trasporti green, non soltanto nelle regioni che saranno interessate dalla tratta ma anche a livello nazionale. La conferma arriva anche dal Direttore vendite per il mercato italiano presso Stadler, Maurizio Oberti: "Si tratta del primo elettrotreno a scartamento ridotto alimentato interamente a batteria, in Italia e in Europa. Un cento per cento green che cambierà il futuro della mobilità sostenibile in Basilicata – ha spiegato -. Siamo molto orgogliosi di portare sul mercato italiano le nostre innovative tecnologie green e di contribuire così all’ecosostenibilità del Comune di Matera e della Regione Basilicata. Ringraziamo FAL per l’eccellente collaborazione instaurata nell’ambito del progetto".

"E' solo il primo di sette convogli"

"Lo abbiamo pensato 2 anni fa ed ora lo abbiamo fatto, rispettando i tempi e gli impegni assunti – ha rivelato Stefano Di Bello, che ricopre il ruolo di Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane – Nel 2023, sempre qui ad Expoferroviaria, il Ministro Salvini, presentò quello che all’epoca era solo il progetto coraggioso e avveniristico di TREEN (il treno green), augurandosi di poter fare il primo viaggio sul treno; oggi siamo davanti al primo dei 7 convogli che, entro fine 2026, saranno in servizio sulla tratta Altamura – Matera. Dal momento in cui i treni arriveranno materialmente sui binari FAL, infatti, occorreranno 18 mesi per le necessarie prove tecniche propedeutiche all’entrata in esercizio e per la messa a punto delle due stazioni di ricarica a Matera Sud e ad Altamura. Il progetto nasce grazie alla sinergia tra Fal, Ministero dei Trasporti, Regione Basilicata, Comune di Matera ed al grande lavoro svolto insieme al precedente Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi, che ha fortemente creduto in questa scommessa a forte vocazione green”. I sette nuovi veicoli permetteranno di risparmiare una quantità di energia pari a 1300 tonnellate di Co2 all'anno, l'equivalente di circa 650 voli da Zurigo alla Thailandia.

"Scommettiamo sulla mobilità ecosostenibile"

"Ringraziamo il ministro Salvini per la consueta attenzione riservata alla nostra Azienda – ha sottolineato il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza –. La sua presenza premia il lavoro che stiamo compiendo con tutto il Cda, il management e le maestranze di Fal, oltre che con Regione Basilicata e Comune di Matera, con l’obiettivo di decarbonizzare il servizio ferroviario sulla tratta Altamura – Matera. Fal già da anni è un’Azienda a forte vocazione ‘green’. Anche per questo la livrea che abbiamo scelto per Treen (che, ricordiamo, è un marchio registrato) rispecchia l'idea di sostenibilità e di attenzione all'ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato di voler scommettere sulla mobilità ecosostenibile, anche grazie alla lungimiranza del MIT, della Regione e degli Enti Locali che ci hanno sempre stimolati e sostenuti in questi investimenti coraggiosi ed innovativi". Una delle regioni che avrà l'onore di vedere passare il primo 'Treen' nel proprio territorio è la Basilicata: "La presentazione del primo treno a batteria 'Treen', che da fine 2026 collegherà Altamura con Matera, rappresenta una tappa significativa nel percorso di modernizzazione delle infrastrutture lucane – ha concluso il Vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione, Pasquale Pepe –. Un risultato che testimonia la proficua collaborazione tra Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, e FAL. Sulla decarbonizzazione c'è bisogno di tradurre le buone intenzioni in azioni concrete. In questo caso, c'è un progetto avviato che prevede l'impiego a regime di sette elettrotreni a batteria per una mobilità sicura, efficiente e interconnessa in funzione delle esigenze dei cittadini e del territorio".