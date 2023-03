Cos'è Prime, la bibita inventata dagli influencer che sta facendo impazzire i ragazzi

Bottiglie di Prime in vendita su Internet

Roma, 27 febbraio 2023 - Willy Wonka, il celeberrimo fondatore e proprietario de La Fabbrica di Cioccolato di Roahl Dahl, quando mise 5 biglietti dorati nelle sue tavolette sapeva benissimo di essere uno stratega del marketing. Le tavolette Wonka andavano a ruba. Non tanto perché fossero buone ma perché i bambini di tutto il mondo volevano visitare la sua magica fabbrica. Questa è solo una storia di fantasia, ma cosa succede quando diventa reale? Succede che una bibita energetica chiamata Prime vada a ruba in tutto il Regno Unito, che orde di adolescenti facciano file di ore per ottenere la loro bottiglia. Qui, però, non c’è nessuna fabbrica da visitare. C’è solo da dimostrare - con una foto o semplicemente portando con sé la bottiglietta - di essere fedelissimi ai creators Logan Paul e Ksi, la coppia di youtubers che ha collettivamente decine di milioni di follower online. I due, che negli anni sono diventati amici dopo essere stati rivali, hanno lanciato insieme Prime, una bevanda simile a Gatorade o Powerade con una spruzzata di acqua di cocco, sia con caffeina che senza. ​Il potere degli influencer Prime è diventato un modo per i devoti di mostrare loro lealtà e la sua immensa...