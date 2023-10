Prima casa: le agevolazioni per gli under 36. Chi ne ha diritto e quali immobili si possono comprare

Roma, 28 ottobre 2023 – I giovani che intendono comprare casa nel prossimo futuro hanno tempo fino al 31 dicembre per beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste dal decreto Sostegni bis e prorogate dalla legge di bilancio. Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, la norma prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a Iva, nonché il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore nel caso di acquisti soggetti a Iva. Ecco tutti i requisiti e le informazioni utili per ottenere l’agevolazione.

Chi ne ha diritto

I requisiti di partenza sono semplici: i beneficiari devono avere meno di 36 anni nell’anno in cui il contratto è stipulato, il loro ISEE annuo non può superare i 40mila euro e devono acquistare la “prima casa” tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Sono esclusi coloro che sono già titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare, spiega la brochure dell’Agenzia delle Entrate. I beneficiari devono, inoltre, avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Le agevolazioni si perdono nel caso di mancato trasferimento della residenza nei termini previsti, di dichiarazione mendace sulla sussistenza dei requisiti o di vendita dell’immobile entro cinque anni (non seguita dal riacquisto entro l’anno). La concessione in locazione dell’immobile, invece, non implica la decadenza dei benefici.

Quali immobili sono ammessi al beneficio

È possibile richiedere l’agevolazione per l’acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 (abitazioni di tipo civile, economico, popolare, ultra popolare, rurale, in villini e abitazioni e alloggi tipici dei luoghi) e le pertinenze rientranti nelle categorie C2, C6 e C7 (magazzini e locali di deposito, rimesse e autorimesse, tettoie chiuse o aperte). L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o anche con atto separato. Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di abitazioni di tipo signorile, in ville, o castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico.

Le agevolazioni

Le agevolazioni economiche agiscono sostanzialmente su due fronti: l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa e i benefici fiscali sulla tassazione applicata all’acquisto. Su questo primo fronte, il decreto Sostegni bis rende più facile l’accesso al Fondo di Garanzia per la prima casa, che in realtà esiste già dal 2013. Sul fronte delle agevolazioni fiscali, invece, prevede l’esenzione dall’importa di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale, la riduzione del 50% sugli onorari notarili e il credito d’imposta sugli atti soggetti ad Iva. Quest’ultimo può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Inoltre, può essere utilizzato per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, nonché per compensare somme dovute tramite modello F24. Infine, i beneficiare godono anche dell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogato per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.