"Price cap sul gas: proroga a Roma chiesta da Pichetto Fratin"

"A dicembre scade il price cap sul gas: oggi in Lussemburgo, al Consiglio Ambiente UE, chiederò che sia rinnovato per un anno", ha annunciato ieri Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

"Sono tranquillo per la quantità: abbiamo gli stoccaggi di gas al 98%. Ma sono preoccupato per i prezzi del gas. Nessuno può dire come sarà", ha spiegato il ministro.

In una sola settimana il prezzo del gas sui mercati internazionali ha subito un rialzo di circa il 40%: dai 38 euro al megawattora a oltre 53 euro: secondo Assoutenti, se traslato in bolletta attraverso un incremento delle tariffe per “approvvigionamento della materia prima“, l’aumento potrebbe costare fino a 417 euro tra luce e gas a famiglia.