Cala il prezzo del gas. Ecco come scegliere la tariffa migliore e risparmiare oggi

Dietrofront. Dopo il calo del 34% di gennaio, anche a febbraio la bolletta del gas ha registrato un ulteriore ribasso, pari al 13%. In particolare, secondo i dati di Arera, l’authority che vigila sull’energia, le quotazioni hanno oscillato a febbraio da un massimo di 60 a un minimo di 47 euro al megawattora, lontano degli 80 euro del primo gennaio scorso, ma ancora di più dai livelli record di agosto quando hanno toccato il massimo storico a 340 euro al megawattora. Contatore gas L'emergenza non è finita Riprende quota il mercato libero Le nuove offerte I contratti Come scegliere Le modalità L'emergenza non è finita Naturalmente, l’emergenza non è ancora finita: la spesa del gas per la famiglia tipo nel periodo compreso tra marzo 2022 e il febbraio 2023 risulta pari a 1666,23 euro, in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (marzo) 2021-febbraio 2022. E non tutte le nuvole sono scomparse dall’orizzonte dell’emergenza energetica. Ma, in compenso, dopo l’impennata dei prezzi degli ultimi mesi, sono comparse sul mercato nuove opportunità e offerte che potrebbero dare un ulteriore aiuto alle...