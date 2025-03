La Borsa della spesa: carciofi più convenienti. Arrivano le fragole

Roma, 14 marzo 2025 – È iniziata una nuova settimana con La Borsa della Spesa, il servizio settimanale di BMTI e Italmercati Rete di Imprese, in collaborazione con Consumerismo No Profit grazie al quale è possibile fare la spesa scegliendo la convenienza e la qualità.

Tra la frutta fresca, La Borsa della Spesa suggerisce ancora gli agrumi, in particolare mandarini, arance rosse e limoni. Nel dettaglio, i mandarini stanno attraversando un’ottima stagione, con una qualità eccellente e prezzi che partono da un euro, nel caso dei più piccoli, fino a 1,50 euro/kg per i più grandi. La loro richiesta è in deciso aumento, in sostituzione delle clementine ormai giunte al termine. Per quanto riguarda le arance rosse utilizzate per le spremute, quelle di dimensioni minori, sebbene i prezzi abbiano subito un leggero aumento, rimangono comunque convenienti, intorno a 1,00 euro/Kg. Il leggero rialzo è dovuto alla fine della stagione, tuttavia il sapore e la dolcezza rimangono su alti livelli. Prosegue bene la produzione dei limoni, che accompagnano i prodotti primaverili, come ad esempio le fragole. I prezzi del Primo fiore siciliano si confermano prezzi all’ingrosso regolari, da 1,20 a 1,50 euro/kg e la loro qualità è favorita dal clima caldo e soleggiato nelle zone di produzione. Aumenta la produzione delle fragole che, sebbene in anticipo, mostrano già un’ottima qualità, un buon sapore e una perfetta pigmentazione grazie alle temperature calde. All’ingrosso, sono disponibili intorno ai 4,00 euro/Kg, più alte invece le quotazioni del prodotto lucano, dalla Sabrosa che parte da 4,50 euro/kg fino ad arrivare alla fragola Inspire di Matera, la cui qualità si conferma superiore anche quest’anno, disponibile anche a 5,50 euro/kg.

Tra gli ortaggi, via libera ai carciofi, in calo del 5% rispetto alla scorsa settimana, abbondanti e di ottima qualità grazie all’assenza di gelate notturne e temperature diurne fredde. In particolare, il romanesco, sia pugliese che sardo, è disponibile all’ingrosso intorno a 0,80 euro al pezzo mentre il violetto senza spine dai 0,40 ai 0,60 euro al pezzo. Sempre grazie al clima caldo, le lattughe sono abbondanti e con prezzi all’ingrosso convenienti. La varietà cappuccio è in vendita all’ingrosso mediamente intorno a 1,40 euro/kg ma è disponibile anche a 1,00 euro/kg nelle zone di produzione come Lazio e Campania; il prezzo della lattuga romana si aggira, invece, intorno a 1,40 euro/kg. Continuano ad essere abbondanti e di buona qualità i finocchi, con prezzi bassi (circa 0,80 euro/Kg), poiché la domanda continua ad essere bassa. Infine, è iniziata la campagna degli agretti, detti anche barba del frate, che all’ingrosso mostrano prezzi regolari rispetto alla media del periodo, intorno a 3,50 euro/kg.

Per quanto riguarda il settore ittico, invece, occorre specificare che il maltempo che ha colpito l’Italia in quest’ultima settimana, ha fortemente limitato le attività di pesca. Tuttavia, è possibile trovare nei mercati esemplari ittici a prezzi convenienti. Tra questi, il cefalo bosega, stabile rispetto alle settimane precedenti e intorno ai 6,00 euro/kg all’ingrosso; il suro, un pesce “povero” ma molto saporito che sta guadagnando popolarità, con prezzi intorno a 1,00 euro/kg; l’alaccia, un pesce azzurro simile alla sardina pescato soprattutto nel Mediterraneo, all’ingrosso disponibile da 1,50 a 2,00 euro/kg; infine, continua la convenienza per le pannocchie che, sebbene siano presenti in minori quantità rispetto alle scorse settimane a causa del maltempo, presentano prezzi stabili intorno ai 6,00 euro/Kg.

Tra le carni, l'equilibrio tra domanda e offerta ha mantenuto stabili i prezzi del tacchino. In particolare, all’ingrosso la fesa di tacchino oscilla tra 7,90 e 8,10 euro/kg. Dopo i rialzi delle settimane precedenti, il mercato torna a registrare una maggiore stabilità anche per le carni bovine, sia per i tagli di vitellone (all’ingrosso tra 8,68 e 9,08 euro/kg) che di scottona (tra 9,14 e 9,54 euro/kg).