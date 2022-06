Benzina, prezzi folli: il pieno è un salasso. Il taglio alle accise non basta più

Roma, 10 giugno 2022 - Una corsa senza freni. Fare un pieno di benzina costa sempre di più. Ieri, la super, è tornata stabilmente sopra dei due euro. Per la precisione, secondo i dati diffusi ieri con la consueta rilevazione di Quotidiano Energia sulla base dei dati comunicati dai gestori al Mise, 2,009 per i self service e 2,134 per il servito. Resta sotto questa soglia solo il diesel self service, 1,924 euro a litro. Stop auto a benzina e diesel, l’Italia trema Ma per il "servito", anche il gasolio ha sfiorato la soglia dei due euro. Insomma, è di nuovo allarme prezzi, a ridosso dell’estate, quando i carburanti tornano notoriamente sotto pressione. E senza che sia scattato l’embargo sul petrolio russo, che diventerà operativo solo dal 2023. La verità è che è bastato il semplice annuncio per innescare una nuova spirale rialzista: ieri il brent veniva scambiato a oltre 123 dollari a barile. Tanto che, fra Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia e Finanza, già si sta lavorando a un nuovo provvedimento per calmierare i listini. Per ora non c’è nulla di scritto, si stanno elaborando diverse ipotesi e, soprattutto, si pensa a un pacchetto complessivo da approvare entro fine mese che agisca sia sul fronte dei carburanti che su quello delle bollette di elettricità e luce. L’ipotesi più probabile è che si vada ad una proroga del taglio delle accise di 25 centesimi in scadenza l’8 luglio prossimo, uno sconto che, considerando anche l’Iva si attesta sui 30,5 centesimi. Senza questa misura, il prezzo alla pompa reale avrebbe già superato i 2,30 centesimi. Anche al netto dei tradizionali rincari previsti durante l’esodo estivo. Una vera e propria stangata per i bilanci degli italiano. Dall’inizio della guerra, giusto per dare un metro di confronto, fare il pieno costa già 5 ...