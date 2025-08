Perché i prezzi dei beni alimentari salgono più dell'inflazione? Colpa (anche) del clima

Milano, 3 agosto 2025 – Se n’è parlato appena ieri, a seguito della pubblicazione delle stime preliminari Istat sui prezzi al consumo nel mese di luglio: se l’inflazione risulta sostanzialmente stabile (intorno all’1,7%), il carrello della spesa ha subito, invece, una nuova accelerazione, soprattutto per quel che riguarda i beni alimentari. Questi ultimi, infatti, hanno registrato una variazione su base annua del +3,4% (da +2,8% del mese precedente). Sono cresciuti anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +2,0% a +2,3%).

Già qualche settimana fa Federconsumatori aveva lanciato l’allarme, sottolineando che i prezzi dei prodotti ortofrutticoli - e di quelli alimentari in generale – sono aumentati, dal 2022, “significativamente più dell’indice generale d’inflazione”. A giugno 2025 l’inflazione è salita all’1,7%, mentre i prezzi del “carrello della spesa” sono cresciuti del 2,8%. “Un divario che – ha dichiarato l’associazione dei consumatori - evidenzia un notevole ricarico di prezzo, dalla produzione alla distribuzione, fino alla vendita al dettaglio”.

Perché il prezzo dei beni alimentari sale più dell’inflazione? Sarebbe la domanda perfetta per un docente di macroeconomia, tuttavia, semplificando al massimo, possiamo dire che l’inflazione misura l’aumento dei prezzi a livello generale; quindi, è una media dell’andamento dei prezzi di una serie di prodotti che gli istituti di statistica chiamano “paniere di beni”, rappresentativo degli acquisti di un consumatore medio. Alcuni prezzi scendono e abbassano la media; altri aumentano, alzandola.

Il prezzo dei prodotti alimentari, in particolare, risente della stagionalità e di eventi imprevedibili, tra cui le avversità climatiche, che possono compromettere i raccolti, e le tensioni geopolitiche internazionali, che possono influire sui trasporti e sulla logistica. Lo abbiamo ribadito più volte, in questi anni, a proposito dei rincari del cacao – innescati da eventi atmosferici avversi nei Paesi produttori e aggravati da cause strutturali – e di quelli registrati dal grano all’indomani dello scatenarsi del conflitto russo-ucraino. Ma gli esempi si sprecano: basti pensare al caro-caffè – un altro ‘tormentone’ degli ultimi due anni, con la tazzina di espresso arrivata quasi ovunque, in Italia, a quota 1,40 euro – oppure ai rincari registrati dalla frutta secca o dall’olio d’oliva.

Lo conferma un recente studio della Banca Mondiale: il prezzo dei beni definiti ‘commodity’ – tra cui non ci sono solo le materie prime ‘energetiche’ come gas e petrolio, ma anche quelle alimentari – risente di una volatilità sempre più spiccata, con variazioni continue al rialzo o al ribasso, sia a causa degli eventi provocati dal cambiamento climatico, sia per colpa delle guerre e dell’instabilità politica a livello globale. Ciò ha un effetto indubbio, nei singoli Paesi, sul meccanismo di determinazione del prezzo finale dei beni compresi nel cosiddetto ‘paniere’.

Gli esperti di Areté, società indipendente specializzata proprio nei servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood, si sono concentrati, questa settimana, sui derivati animali, ovvero uova, latte e latticini. Dopo tre mesi in calo, le uova ricominciano la risalita Cominciando dalle uova, gli studiosi di Aretè fanno notare che, nei Paesi Ue, a fronte di un’offerta ancora infiacchita dagli strascichi dell’influenza aviaria, la ripartenza della domanda ha fatto sì che i prezzi ricominciassero a salire, più che compensando, così, il calo generalizzato dei prezzi dei mangimi, attualmente ai minimi da ottobre 2020. Con l’avvicinarsi del periodo di picco stagionale della domanda (tra settembre e dicembre), molti operatori che avevano posticipato gli acquisti (in attesa di maggior chiarezza sull’offerta e sull’andamento dei prezzi) sono tornati attivamente sul mercato. In Italia, le uova in gabbia (M 53-63 grammi), quotate dalla Cun (Commissione unica nazionale), dopo aver registrato un calo di prezzo del 13% tra aprile e luglio, sono tornate a registrare un incremento, con un +2% nell’ultima rilevazione di prezzo. A livello medio, il prezzo di luglio risulta del 40% superiore rispetto a luglio 2024. Nello “Short-term outlook” pubblicato a luglio, la commissione Ue ha stimato una produzione latte 2025, nei Paesi dell’Unione, pari a 155,8 milioni di tonnellate. Rispetto al 2024, l’aumento produttivo sarebbe pari a +0,1%: un tasso di crescita inferiore a quello medio degli ultimi cinque anni (+0,5%) e, soprattutto, a quello dei dieci anni pre-2020 (+1,2%). Il rallentamento della crescita è innanzitutto strutturale; dovuto, cioè, a temi di sostenibilità e a politiche ambientali sempre più rigorose, che hanno comportato una graduale riduzione del numero di capi, sempre meno compensata dall’aumento delle rese.

Tuttavia, a pesare sui produttori sono - oltre ai costi di produzione ancora alti rispetto al pre-2020 - elementi congiunturali importanti: tra questi spiccano gli eventi meteo sfavorevoli nelle principali aree produttive e la diffusione, in diversi allevamenti europei, di epidemie come bluetongue, afta epizootica e dermatite nodulare. Tali patologie infettive, oltre a ridurre drasticamente le rese di latte, comportano copiosi abbattimenti e l’istituzione di zone di sorveglianza, con limitazione degli scambi.

Nella prima metà dell’anno le consegne di latte risultano addirittura inferiori rispetto allo stesso periodo del 2024: tra gennaio a maggio 2025 si registra, infatti, un -0,1%, con battute di arresto in aree chiave di produzione ed export di trasformati, come Germania, Francia e Olanda, solo in minima parte compensate dai lievi aumenti in Polonia, Italia e Irlanda. Le previsioni degli esperti di Areté, in controtendenza rispetto al dato dello Short-term outlook, proiettano, dunque, un calo produttivo di latte europeo, per il 2025, dello 0,7%.