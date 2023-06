Previsioni in crescita: ricavi a +10% al 2025

Technogym (nella foto, l’ad Nerio Alesandri) ha presentato i suoi obiettivi: al 2025 prevede ricavi in crescita di circa il 10% medio annuo, il rapporto tra il margine operativo lordo e i ricavi in aumento annuo tra i 40 e i 70 punti base per superare il 20%, con un ‘recurring cash conversion rate’ annuo superiore al 60%.