Il gruppo Rino Mastrotto (in foto l’ad Matteo Mastrotto) ha collocato sul mercato high-yield un prestito obbligazionario senior secured per un ammontare complessivo di 320 milioni con scadenza nel 2031 e tasso di interesse variabile. Sottoscritto un contratto di finanziamento su base revolving per un importo pari a 50 milioni.