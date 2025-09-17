Prestiti e finanziamenti, cosa cambia nel 2025? Tassi di interesse più bassi, più opportunità per famiglie e lavoratori

Il terzo trimestre del 2025 segna una svolta cruciale per il mercato dei finanziamenti in Italia: i tassi di interesse sui prestiti personali si sono stabilizzati, mentre si osservano dinamiche diversificate nelle cessioni del quinto destinate ai diversi segmenti occupazionali. Grazie a una politica di allentamento monetario adottata dalla Banca Centrale Europea, che ha tagliato i tassi otto volte tra giugno 2024 e giugno 2025, il costo medio del credito al consumo è oggi sensibilmente più basso rispetto all’inizio dell’anno precedente.

Tassi in calo, mercato in ripresa

Secondo l’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, tra luglio e settembre 2025 il TAEG medio dei prestiti personali si è attestato all’8,37%, pressoché stabile rispetto ai tre mesi precedenti (8,30%), ma ben 55 punti base in meno rispetto all’8,92% registrato a inizio 2024. Le cessioni del quinto riservate a dipendenti privati e pensionati risultano ancora più convenienti: il tasso medio è sceso rispettivamente al 7,62% (privati) e al 6,59% (pensionati). Unica eccezione il segmento pubblico, che vede invece un leggero rialzo (da 5,24% a 5,48%) nell’ultimo trimestre.

Il calo dei tassi di interesse rende dunque sempre più vantaggioso l’accesso al credito, sostenendo sia la domanda che le erogazioni.

Finalità e caratteristiche delle richieste

Il terzo trimestre conferma che la liquidità resta la motivazione principale per la richiesta di un prestito personale (29,2%), seguita dal consolidamento (20,2%) e dall’acquisto di un’auto usata (18,3%). Tuttavia, la durata media dei finanziamenti si allunga lievemente rispetto al passato (da 5 anni e 6 mesi a 5 anni e 8 mesi), mentre l’importo medio richiesto cala da 12.100 a 11.800 euro. Particolarmente significativa è la crescita della durata e dell’importo nelle operazioni di consolidamento (media 6 anni e 11 mesi, importo 18.600 euro). Anche la ristrutturazione casa e l’acquisto di auto nuove si attestano su durate superiori alla media (6 anni e 2 mesi).

Cessione del quinto: chi chiede e dove

Analizzando le richieste di cessione del quinto, emerge che oltre la metà proviene da dipendenti pubblici (53,1%, in crescita rispetto al trimestre precedente), seguiti dai dipendenti privati e dai pensionati. Dal punto di vista territoriale, il Nord Italia si conferma area trainante (47% delle domande), mentre Sud, Isole e Centro restano distanziati. La durata media di questi finanziamenti si mantiene stabile (8 anni e 5 mesi), ma l’importo richiesto cresce sensibilmente (da 21.400 a 22.800 euro). Il valore medio più alto si registra tra i dipendenti pubblici (25.700 euro), seguiti da privati (22.100 euro) e pensionati (21.150 euro).

Ruolo dei comparatori e prospettive

In questo scenario, i portali di confronto prestiti e finanziamenti risultano sempre più decisivi nel guidare consumatori e famiglie verso soluzioni personalizzate e vantaggiose. L’approccio digitale facilita non solo la ricerca di condizioni migliori ma anche la gestione intelligente delle proprie esigenze finanziarie. Si prevede che il trend di accesso agevolato al credito proseguirà anche nei prossimi trimestri, sostenuto dalla stabilità dei tassi e dall’innovazione digitale.