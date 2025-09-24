Quanti giorni lavoriamo in un anno per pagare le tasse. E gli altri Paesi Ue? Solo un big peggio dell’Italia

Roma, 24 settembre 2025 – “Per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno”. Quante volte nei bar abbiamo letto questa scritta. E la logica di questo messaggio è applicabile alle tasse. L’assenza di fiducia e di possibilità di ottenere sconti e agevolazioni, anche nei rapporti con l’Erario, è strettamente collegata alla disonestà di chi non paga le tasse. Infatti, il recupero certe volte impossibile di quanto spetta al Fisco, e i costi per recuperare tali somme, si suddividono su chi le paga, generando un clima di sfiducia e insoddisfazione, nonché un circolo vizioso di tasse viste come imposizioni ingiuste, evasori quasi giustificati come furbetti e un welfare che arranca e spesso è inadeguato per le crescenti necessità del Paese.

Agenzia delle Entrate, foto generica. Pressione fiscale, tra i big Ue solo la Francia peggio dell'Italia

I dati della Cgia di Mestre

Il report della Cgia di Mestre sottolinea come, anche a causa di un esercito di almeno 2,5 milioni di evasori, quest’anno i contribuenti italiani hanno impiegato 156 giorni per onorare tutte le richieste avanzate dal Fisco. In altre parole, per rispettare le scadenze previste dal calendario fiscale, le persone fisiche e quelle giuridiche hanno teoricamente lavorato per lo Stato sino all’inizio dello scorso mese di giugno. Solo dal 6 giugno fino al prossimo 31 dicembre (209 giorni) gli italiani lavoreranno per sé stessi e per la propria famiglia. Quello realizzato dall’Ufficio studi della CGIA è un puro esercizio di scuola che ci consente di misurare in un modo del tutto originale il peso fiscale che grava sugli italiani.

Per 2,5 milioni di evasori le tasse sono un optional

Nel report si legge come in Italia, purtroppo, i contribuenti onesti versano molte tasse perché ci sono tante persone che non le pagano o lo fanno solo parzialmente. Secondo le ultime stime dell’Istat riferite al 2022, infatti, sono quasi 2,5 milioni le persone fisiche presenti in Italia che sono occupate irregolarmente. Sono uomini e donne che lavorano completamente in nero o quasi; quando operano in qualità di subordinati non sono sottoposti ad alcun contratto nazionale di lavoro. Se, invece, lavorano in proprio, ovviamente non possiedono la partita Iva.

In valore assoluto il numero più elevato è concentrato in Lombardia con 379.800 unità. Seguono i 319.400 residenti nel Lazio e i 270.200 abitanti della Campania.

Se, invece, calcoliamo il tasso di irregolarità, dato dal rapporto tra il numero di occupati irregolari e il totale degli occupati di ciascuna regione, in Calabria registriamo il tasso più elevato pari al 17,1 per cento. Seguono la Campania con il 14,2, la Sicilia con il 13,6 e la Puglia con il 12,6. La media italiana è del 9,7 per cento.

Analizzando l’andamento della pressione fiscale registrato negli ultimi trent’anni, si evidenzia come il 2005 sia stato l’anno in cui il carico tributario è risultato più contenuto. Sotto la guida dell’allora Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, la pressione fiscale in Italia si attestò al 38,9 per cento del Pil, 3,8 punti in meno rispetto alla percentuale prevista nel 2025. Allora furono necessari 142 giorni per “liberarci” dal giogo fiscale, ben 14 giorni prima della scadenza prevista nel 2025. Si segnala, inoltre, che anche gli altri quattro anni di quella legislatura furono caratterizzati da livelli di pressione fiscale relativamente bassi; soglie che, purtroppo, in tutto quest’ultimo trentennio abbiamo sempre superato. Il picco massimo di tassazione, invece, fu raggiunto nel 2013 durante il governo presieduto dal Prof. Mario Monti - sostituito a fine aprile da Enrico Letta - quando il carico fiscale complessivo sul Pil arrivò a toccare il 43,4 per cento: record negativo di sempre.

La situazione nel resto dell’Europa

Tra i big dell’UE solo la Francia è più tassata di noi. Nel 2024 la Danimarca ha registrato la pressione fiscale più elevata dell’UE, con un valore pari al 45,4 per cento del Pil. Seguono la Francia con il 45,2, il Belgio con il 45,1, l’Austria con il 44,8 e il Lussemburgo con il 43. L’Italia si è posizionata al sesto posto con un tasso del 42,6 per cento del Pil. Rispetto ai nostri principali partner economici, abbiamo una pressione fiscale superiore a quella tedesca di 1,8 punti e a quella spagnola addirittura di 5,4. Solo la Francia sta peggio: la pressione fiscale a Parigi è superiore alla nostra di 2,6 punti. La media dell’Unione Europea è inferiore a quella italiana di 2,2 punti.