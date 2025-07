Prenotazione vacanze, un utente su tre vittima di truffe online. I consigli degli esperti per evitarle

Roma, 12 luglio 2025 – Tempo di vacanze ma anche di preoccupazione per la maggior parte degli utenti su internet, che in un caso su tre incappano in truffe online mentre cercano offerte. Nel 34% dei casi si tratta di un raggiro da oltre mille euro. Gli esperti come sempre consigliano prudenza, e danno alcune precise indicazioni.

L’indagine di McAfee

Il 56% delle persone cerca sul web l’offerta migliore per le proprie vacanze, ma il 30% subisce una truffa o, almeno, conosce chi ne ha subito una. Nel 34% dei casi, il raggiro è di non meno di mille euro. A evidenziarlo, il rapporto ‘Safer Summer Holidays’ di McAfee, che ha intervistato 7.000 persone di 7 Paesi per fare il quadro della sicurezza digitale in tema di viaggi online, e a quanto risulta il 61% delle persone è più preoccupato per le minacce digitali che per quelle fisiche. L’85% degli intervistati ha poi una forte preoccupazione per la sicurezza della propria identità durante le ferie. Per questo Federprivacy ha pubblicato ‘Vacanze & Privacy: 10 consigli per un'estate senza brutte sorprese’, una breve guida per aiutare i consumatori a prenotare online le ferie senza trascurare la protezione dei dati personali per tutelare le propria privacy ed evitare di farsi sottrarre illecitamente denaro da cybercriminali e malintenzionati, ma anche per risparmiare soldi mentre si analizzano le offerte online.

“L’inganno può assumere le forme più subdole”

“Quando si deve prenotare un viaggio o prenotare un alloggio su internet ci si può imbattere in vere e proprie truffe, e per questo la privacy e la sicurezza informatica non riguardano più solamente una cerchia ristretta di addetti ai lavori. Nell’era digitale – dichiara Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy – tutti gli utenti devono essere in grado di sapersi difendere dalle minacce più diffuse. Tuttavia, su internet non ci sono solo gli hacker, e l’inganno può assumere le forme più subdole, come elementi grafici che ci fanno apparire delle offerte convenienti anche quando non lo sono, ed altri tranelli mirati a farci spendere più del dovuto. Ad esempio, a volte capita che dopo aver prenotato la nostra vacanza notiamo che il prezzo è sceso rispetto a quello che abbiamo pagato noi. Anche se sono ormai consapevoli di essere spiati attraverso le tecniche di profilazione online, gli studi effettuati rivelano che il 45% degli utenti vuole concludere rapidamente l’acquisto dell’offerta che ha trovato, e spesso il motivo è che essa viene presentata come l’ultima rimasta o prossima alla scadenza. Ma in realtà ci sono dietro delle precise strategie di marketing che fanno leva sulla nostra emotività. La raccomandazione – prosegue Bernardi – è quella di non cedere all’impulso, e di prendersi il tempo di leggere prima le informative sulla privacy del sito di prenotazioni online che stiamo visitando per accertarci che il risparmio che ci viene offerto non lo paghiamo con i nostri dati personali, dando poi i nostri consensi solo se sono effettivamente necessari”.

Il pericolo dei Dark Pattern

Oltre ad affrontare i temi delle varie minacce informatiche come virus e phishing, nel decalogo viene spiegato anche come riconoscere insidie online che sono studiate per persuadere gli utenti a prendere decisioni che vanno contro i loro interessi, come avviene ad esempio con il fenomeno dei Dark Pattern (i modelli di progettazione ingannevoli che mirano dunque a influenzare il nostro comportamento e possono ostacolare la capacità di proteggere efficacemente i nostri dati personali). Nel vademecum viene inoltre richiamata l’attenzione sugli annunci pubblicitari mirati, che possono mostrare offerte più care rispetto ai prezzi che si possono reperire facendo una semplice ricerca sul web per trovare gli stessi identici prodotti.

Inoltre, l’ordine in cui vengono mostrati i risultati nei siti specializzati nel settore turistico potrebbe essere fuorviante rispetto alle normali aspettative dell’utente, perché ci sono strutture alberghiere che sono disposte a pagare per ottenere performance migliori aderendo a programmi di affiliazione, e così facendo ricevono fino al 65% in più di visualizzazioni nei risultati di ricerca e fino al 20% in più di prenotazioni rispetto ad altri hotel che invece non sono affiliati. Non c’è quindi da stupirsi se gli algoritmi spesso danno la precedenza alle offerte personalizzate in base ai comportamenti online dell’utente, e non necessariamente ad altre che magari sono ugualmente vantaggiose viene dato lo stesso posizionamento.