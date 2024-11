Premio Bancor 2024 a Raghuram Rajan per l’economia e a Francine Lacqua per il giornalismo

Roma, 20 novembre – È Raghuram Rajan, già Governatore della Reserve Bank of India tra il 2013 e il 2016, il vincitore del Premio Bancor 2024, istituito nel 2022 dall’Associazione Guido Carli, con il patrocinio di Banca Ifis, per premiare le personalità eccellenti nel mondo economico-finanziario riconoscendo competenza, integrità e trasparenza.

L’economista indiano è stato insignito del Premio per la qualità della sua produzione scientifica, con particolare riferimento alla sua analisi della correlazione tra sviluppo dei mercati finanziari e rischiosità globale. Una ricerca che è stata suggellata dal suo storico appello a “salvare il capitalismo dai capitalisti”. Il monito di Rajan è finalizzato a sollevare una attenta riflessione su come oggi nel mondo ci siano troppi tentativi di elusione delle regole dell’economia di mercato al fine di trarre vantaggi a discapito della libertà economica, dell’impegno individuale e della creazione di benessere diffuso.

Da quest’anno il Premio Bancor si arricchisce con una nuova categoria finalizzata a riconoscere figure di spicco del giornalismo internazionale che, attraverso il loro lavoro, hanno inciso in maniera determinante nel dibattito pubblico. La giuria del Premio Bancor ha conferito il premio a Francine Lacqua, anchor di Bloomberg.

La giuria è composta da alcune delle voci più influenti del mondo dell’informazione e della comunicazione: Roberto Sommella, Direttore Milano Finanza; Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore; Ferruccio De Bortoli, Editorialista Corriere della Sera; Giuseppe De Bellis, Direttore Sky Tg 24; Silvia Sciorilli Borrelli, Corrispondente Financial Times in Italia; Rosalba Benedetto, Responsabile Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability di Banca Ifis.

“Quest’anno il riconoscimento va a due figure che con la propria opera hanno dato esempio del corretto funzionamento dei nessi che uniscono economia e informazione. In questa fase storica, il richiamo di Raghuram Rajan circa la necessità di resistere alla tentazione protezionistica, allo stesso tempo indicando una possibile agenda per ricomporre lo scacchiere internazionale, riveste un’importanza fondamentale. Il percorso professionale di Francine Lacqua illustra con forza il ruolo centrale che svolge in una società moderna una comunicazione trasparente, precisa e corretta. Con una società divenuta più fluida e un’informazione ormai parcellizzata, la difesa della democrazia si fonda su quei principi che Lacqua testimonia ogni giorno col suo lavoro. Rajan e Lacqua, con la propria azione, hanno mostrato e continuano a mostrare quale debba essere il corretto assetto del connubio tra economia e giornalismo, iscrivendosi a pieno titolo all’interno del solco tracciato da Bancor”, dichiara Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli.

“Abbiamo voluto sostenere l’Associazione Guido Carli nell’istituzione del Premio Bancor fin dalla prima edizione consapevoli – nello spirito originario di Bancor – dell’importanza di costruire momenti di confronto sui grandi temi economici e finanziari del nostro tempo e sulle sfide che abbiamo davanti. Mai come oggi sono richieste soluzioni per garantire un equilibrio macroeconomico e sociale del sistema: figure come Raghuram Rajan e Francine Lacqua, che alimentano e diffondono nuove idee in questa direzione, sono preziose e meritano di essere premiate con questo prestigioso riconoscimento”, dichiara Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.

Il Premio Bancor si ispira - nel nome e nei valori – al termine “Bancor” utilizzato nel 1944 dall’economista John Maynard Keynes, in occasione degli accordi di Bretton Woods, quando i principali Paesi del mondo si preparavano a chiudere la drammatica vicenda della guerra, provando a disegnare un assetto nuovo di relazioni internazionali che evitasse il ripetersi degli orrori che avevano caratterizzato la prima metà degli anni Quaranta del ‘900. Bancor era la soluzione proposta dall’economista: una valuta sovranazionale governata dalla razionalità degli uomini per sottrarre le prospettive di sviluppo dell’intera comunità delle Nazioni all’arbitrio di una sola potenza egemone.

La proposta rimase un’utopia valutaria. Il termine Bancor venne ripreso agli inizi degli anni Settanta non venne mai più utilizzato fino al 30 maggio 1971 quando comparve per la prima volta, il 30 maggio 1971, sull'Espresso come firma enigmatica. Uno pseudonimo che, in poco tempo, si trasformò in un successo editoriale. Gli interventi di Bancor furono attesi da economisti, politici e banchieri con crescente interesse, riportati dalla stampa estera, commentati all'università, dibattuti nel corso di alti consessi monetari internazionali e perfino oggetto di interrogazioni parlamentari.

L’articolo d’esordio si intitolava “Tempesta in arrivo”. Oggetto dell’analisi era proprio l’ordine monetario internazionale da cui il misterioso autore aveva tratto ispirazione per nascondere la sua identità. Bancor espresse giudizi, valutazioni e previsioni sulla crisi che stava attraversando il gold exchange standard che gli assicurarono una meritata fama: meno di tre mesi dopo, infatti, Nixon dichiarò l’inconvertibilità del dollaro in oro e il sistema sancito 27 anni prima a Bretton Woods si sgretolò. Molti anni dopo l'ultimo intervento di Bancor, si scoprì che gli autori degli articoli erano Guido Carli ed Eugenio Scalfari. Ritrovando negli archivi la raccolta degli articoli di Bancor, Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli, ha l’intuizione di istituire il Premio Bancor, per recuperare lo spirito insito in una parola tanto ricca di suggestioni.

Sulla scia segnata da Bancor, l’intento del Premio è quello di dare vita ad una riflessione sui problemi più rilevanti del nostro tempo, dalla quale possa ricavarsi una bussola utile per tracciare una rotta che conduca fuori del labirinto: ogni epoca presenta le proprie difficoltà, ma la storia insegna che, confidando nella razionalità e nell’ingegno dell’uomo, è sempre possibile trovare la strada per superare gli ostacoli. Dalla sua fondazione ad oggi, il Premio Bancor per l’economia è stato conferito a Lord Mervyn King (2022), Larry Summers (2023) e Raghuram Rajan (2024). Il Premio Bancor per il giornalismo, invece, è stato conferito a Francine Lacqua (2024).