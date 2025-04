Prada compra Versace per 1,25 miliardi di euro. “Prezzo scontato” con i dazi di Trump

Milano, 10 aprile 2025 – Una clamorosa acquisizione nel mondo della moda destinato a creare un super polo della moda italiana. Prada ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings. Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25 miliardi di euro ed è soggetto ad aggiustamenti al closing.

"Siamo lieti di accogliere Versace nel gruppo Prada e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dare continuità all'eredità di Versace. La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di Versace, facendo leva sui valori del Gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione”, ha detto Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo Prada, all'annuncio dell’acquisto del brand della Medusa.

"Nata nel 1978 a Milano, Versace è una delle principali case di moda internazionali, simbolo del lusso italiano nel mondo”, riporta il comunicato diffuso dalle societ coinvolte nell’operazione comunicato, che aggiunge: “con la sua estetica altamente riconoscibile, il marchio costituisce un'aggiunta fortemente complementare al portafoglio del gruppo Prada e mostra un significativo potenziale di crescita inutilizzato sfruttando molteplici leve di creazione di valore». All'interno del gruppo Prada, Versace manterrà il suo DNA creativo e la sua autenticità culturale, beneficiando al contempo di tutta la forza della piattaforma consolidata del gruppo, tra cui capacità industriali, esecuzione retail e competenza operativa.

Un prezzo, gli 1,25 miliardi di euro che potrebbe essere stato inferiore alle quotazioni fatte negli ultimi mesi proprio in relazione alle turbolenze che hanno interessato i mercati internazionali negli ultimi giorni dopo l’introduzione dei dazi (poi sospesi) da parte di Trump. Proprio ieri infatti il Financial Times che “Prada avrebbe potuto acquistare Versace con uno sconto di 200 milioni di dollari in seguito all'impatto della guerra commerciale di Donald Trump”. Lo riportava il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali “un accordo da 1,38 miliardi di dollari (pari agli 1,25 miliardi di euro della cifra annunciata oggi) rispetto agli 1,6 miliardi attesi - potrebbe essere annunciato giovedì (oggi appunto ndr)”.