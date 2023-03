Prada, piano da 400 assunzioni Posti garantiti per duecento giovani

di Sandro Neri

La linea la riassume Massimo Vian, direttore industriale di Prada spa: "Consideriamo nostro dovere continuare a formare giovani talenti e mantenere vivo il sapere artigianale". A vantaggio della qualità delle produzioni del Gruppo e, più in generale, dell’intera filiera. È su queste basi che l’azienda di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, uno dei simboli del made in Italy nel mondo, ha deciso di lanciare un piano di assunzioni che, da qui a fine anno, vedrà 400 nuovi ingressi. Duecento dei quali garantiti dai giovani che verranno formati nella Prada Group Academy. Cioè nella Scuola di Mestiere creata internamente all’azienda per preservare il patrimonio di conoscenze che contraddistinguono il settore.

Il piano di assunzioni, che precede la pubblicazione del Report di Sostenibilità 2022, servirà a garantire il Gruppo le risorse necessarie a cavalcare la crescita, particolarmente sostenuta da due anni a questa parte.

L’inserimento delle nuove risorse sarà suddiviso tra gli stabilimenti di Scandicci (Firenze), dove l’organico crescerà del 50% con circa 100 assunzioni, e Torgiano (Perugia), dove il Gruppo ha in previsione un importante progetto di espansione. La crescita in termini di organico avverrà attraverso l’assunzione di 85 persone entro fine anno. Poi Piancastagnaio (Siena), dove sono previste 50 assunzioni, per una crescita dell’attuale organico del 50%, in attesa della realizzazione di un nuovo e ampliato stabilimento a cura di Guido Canali. Ulteriori inserimenti avverranno, più avanti, a Figline, Arezzo, Terranuova Bracciolini, Milano, Buresta, Levane, Foiano della Chiana, Montegranaro, Bucine, Fucecchio, Città di Castello, Montone e Ancona. Toscana, Umbria e Marche, sede di distretti produttivi d’eccellenza, si confermano al centro di questa strategia. Per un Gruppo che ha in Italia 21 dei suoi 24 stabilimenti (gli altri tre si trovano in Francia, Regno Unito e Romania) e 3.200 dipendenti sui 3.700 addetti complessivi della parte industriale, il piano è un passo importante. E coerente con il programma di investimenti che prevede, fra l’altro, l’ampliamento delle strutture produttive per rimodulare la filiera e rendere ancora più efficienti tutti i passaggi industriali.

La formazione all’interno dell’azienda delle nuove risorse potrà assicurare una maggiore autonomia e agilità nel rispondere alle esigenze del mercato. Prada, d’altronde, già oggi gestisce al proprio interno il controllo qualità di tutte le materie prime, dei prodotti finiti e la logistica. "Potenziamo la nostra struttura industriale, rispettosi dei partner di lungo periodo", precisa ancora Vian. "Le oltre 400 assunzioni saranno strategiche per farci crescere nei prossimi anni e la Prada Group Academy giocherà un ruolo sempre più fondamentale per il nostro sviluppo e per quello del tessuto produttivo italiano del settore".