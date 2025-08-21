Giovedì 21 Agosto 2025
Il mezzo sorriso della premier
Pier Francesco De Robertis
Il mezzo sorriso della premier
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele GazaUcraina RussiaFrank CaprioPippo Baudo figliSinnerAllerta Meteo
Acquista il giornale
EconomiaPowell e la Fed sulle barricate. La posta in gioco è l’indipendenza
21 ago 2025
PAOLO
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Powell e la Fed sulle barricate. La posta in gioco è l’indipendenza

Powell e la Fed sulle barricate. La posta in gioco è l’indipendenza

Giacomin Gli ha dato più volte dello stupido. L’altro non ha replicato. Gli ha chiesto più volte, anche in modo greve,...

Jerome “Jay“ Powell, 72 anni, è presidente della Federal Reserve dal febbraio 2018. È stato n. ominato da Donald Trump nel suo primo mandato alla Casa Bianca

Jerome “Jay“ Powell, 72 anni, è presidente della Federal Reserve dal febbraio 2018. È stato n. ominato da Donald Trump nel suo primo mandato alla Casa Bianca

Giacomin

Gli ha dato più volte dello stupido. L’altro non ha replicato. Gli ha chiesto più volte, anche in modo greve, di abbassare i tassi. L’altro non ha obbedito, non ha fatto mistero delle preoccupazioni per una possibile fiammata dell’inflazione americana causata dai dazi e ha avvisato la Casa Bianca che qualcosa avrebbe fatto se non fosse partita la guerra tariffaria tra gli Usa e il resto del mondo. Il primo è Donald Trump, il secondo è Jerome “Jay“ Powell, presidente della Federal Reserve fino al 2026. Powell domani avrà addosso gli occhi e le orecchie del mondo per quello che dirà al Jackson Hole Economic Symposium, il più importante appuntamento annuale, organizzato dalla Fed di Kansas City nel cuore del Wyoming. I mercati aspettano indicazioni sui tassi e sul corso della politica monetaria americana: a settembre è atteso un taglio dello 0,25% – sulla scia del rallenammento del mercato del lavoro – già stroncato dalla Casa Bianca con il Segretario al Tesoro Scott Bessent in pressing per almeno mezzo punto.

Non è un segreto che a Capitol Hill contano su una stagione di tagli, sul prevedibile deprezzamento del dollaro e i conseguenti effetti benefici sul deficit pubblico. L’economia Usa – secondo Gabriel Debach, market analyst di eToro che analizza i cicli del mercato negli ultimi 15 anni in occasione del simposio della Fed, spiega: il contesto di quest’anno "è segnato da una crescita del Pil che nel secondo trimestre ha toccato il +3% trainata però dagli investimenti delle big tech in AI e data center, più che dai consumi delle famiglie. Il mercato del lavoro rallenta: 73 mila nuovi posti a luglio, con una media trimestrale di 35 mila, ritmi compatibili con fasi pre-recessive. L’inflazione si muove al 2,7% headline e 3,1% core, con i dazi che per il momento non generano le tanto attese pressioni sui prezzi".

Jackson Hole ha scandito le tappe della politica economica americana: cominciò Ben Bernanke che nel 2010 annunciò il secondo e, nel 2012, il terzo Quantitative easing. Lo soprannominarono Helicopter Ben, quello che, si diceva, lanciava dollari dall’elicottero. A Jackson Hole, nel 2016 Janet Yellen, chiuse l’era dei tassi a zero. Nel 2022 Powell diede il via alla sua fase restrittiva, nel 2023 avviata la lotta all’inflazione parlò di "navigare sotto le stelle in cieli nuvolosi", e solo nel 2024 aprì alla stagione di taglio dei tassi. Cosa dirà domani? Ci si chiede per esempio se risponderà con numeri alla domanda sull’impatto dei dazi sull’economia Usa o se girerà al largo. I dati illumineranno la strada, ma è ingenuo ignorare la guerra in corso con la Casa Bianca – ieri Trump ha chiesto la testa della Governatrice Lisa Cook per una presunta frode sulla concessione di un mutuo – o l’esistenza di undici candidati alla successione ritenuti meno risoluti di Powell. Si capirà soprattutto se il presidente della Fed ribadirà l’indipendenza della sua banca centrale. La vera posta in gioco.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

InflazioneDonald Trump