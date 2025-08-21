Powell e la Fed sulle barricate. La posta in gioco è l’indipendenza

Giacomin

Gli ha dato più volte dello stupido. L’altro non ha replicato. Gli ha chiesto più volte, anche in modo greve, di abbassare i tassi. L’altro non ha obbedito, non ha fatto mistero delle preoccupazioni per una possibile fiammata dell’inflazione americana causata dai dazi e ha avvisato la Casa Bianca che qualcosa avrebbe fatto se non fosse partita la guerra tariffaria tra gli Usa e il resto del mondo. Il primo è Donald Trump, il secondo è Jerome “Jay“ Powell, presidente della Federal Reserve fino al 2026. Powell domani avrà addosso gli occhi e le orecchie del mondo per quello che dirà al Jackson Hole Economic Symposium, il più importante appuntamento annuale, organizzato dalla Fed di Kansas City nel cuore del Wyoming. I mercati aspettano indicazioni sui tassi e sul corso della politica monetaria americana: a settembre è atteso un taglio dello 0,25% – sulla scia del rallenammento del mercato del lavoro – già stroncato dalla Casa Bianca con il Segretario al Tesoro Scott Bessent in pressing per almeno mezzo punto.

Non è un segreto che a Capitol Hill contano su una stagione di tagli, sul prevedibile deprezzamento del dollaro e i conseguenti effetti benefici sul deficit pubblico. L’economia Usa – secondo Gabriel Debach, market analyst di eToro che analizza i cicli del mercato negli ultimi 15 anni in occasione del simposio della Fed, spiega: il contesto di quest’anno "è segnato da una crescita del Pil che nel secondo trimestre ha toccato il +3% trainata però dagli investimenti delle big tech in AI e data center, più che dai consumi delle famiglie. Il mercato del lavoro rallenta: 73 mila nuovi posti a luglio, con una media trimestrale di 35 mila, ritmi compatibili con fasi pre-recessive. L’inflazione si muove al 2,7% headline e 3,1% core, con i dazi che per il momento non generano le tanto attese pressioni sui prezzi".

Jackson Hole ha scandito le tappe della politica economica americana: cominciò Ben Bernanke che nel 2010 annunciò il secondo e, nel 2012, il terzo Quantitative easing. Lo soprannominarono Helicopter Ben, quello che, si diceva, lanciava dollari dall’elicottero. A Jackson Hole, nel 2016 Janet Yellen, chiuse l’era dei tassi a zero. Nel 2022 Powell diede il via alla sua fase restrittiva, nel 2023 avviata la lotta all’inflazione parlò di "navigare sotto le stelle in cieli nuvolosi", e solo nel 2024 aprì alla stagione di taglio dei tassi. Cosa dirà domani? Ci si chiede per esempio se risponderà con numeri alla domanda sull’impatto dei dazi sull’economia Usa o se girerà al largo. I dati illumineranno la strada, ma è ingenuo ignorare la guerra in corso con la Casa Bianca – ieri Trump ha chiesto la testa della Governatrice Lisa Cook per una presunta frode sulla concessione di un mutuo – o l’esistenza di undici candidati alla successione ritenuti meno risoluti di Powell. Si capirà soprattutto se il presidente della Fed ribadirà l’indipendenza della sua banca centrale. La vera posta in gioco.