Powell apre al taglio dei tassi. Trump attacca: troppo tardi

Un piccolo regalo a Trump anche se non sufficiente per placare l’ira del presidente americano che da mesi lo vorrebbe fuori dalla Federal Reserve e sta già cercando il successore. Ieri, nel suo ultimo intervento sul palco di Jackson Hole nelle vesti di numero uno della banca centrale Usa, Jerome Powell (nella foto) ha aperto infatti al taglio dei tassi d’interesse di fronte ai "rischi sull’inflazione al rialzo e quelli sul lavoro al ribasso". "Troppo tardi: – ha commentato il presidente Usa –. Avrebbe dovuto tagliare i tassi un anno fa".

L’apertura di Powell ha confermato la previsione degli analisti che danno per scontato che alla prossima riunione del 16 e 17 settembre la Fed ridurrà il costo del denaro almeno di un quarto di punto per la prima volta dal dicembre 2024, e messo le ali a Wall Street con il Dow Jones in rialzo anche del 2%, mentre il dollaro ha perso l’1% sull’euro. "La politica in territorio restrittivo, le prospettive di base e il cambio nella bilancia dei rischi – ha detto Powell – potrebbero giustificare un adeguamento della nostra posizione". Una modifica che avverrà con "cautela" però tenendo sempre conto dei dati dell’inflazione e del lavoro.

Sul costo della vita, secondo il presidente della Fed, i rischi di aumento sono in rialzo sebbene sia probabile che i dazi di Trump abbiano un impatto solo di breve periodo sulla crescita di prezzi e tariffe che, ha avvertito ricevendo l’ovazione dei banchieri in sala, sta già avvenendo. La Fed, di cui Powell ha ribadito l’indipendenza, non deraglierà dall’obiettivo di mantenere un’inflazione a lungo termine al 2%. Notando il recente rallentamento dell’occupazione, Powell si è quindi interrogato sui fattori che potrebbero averlo provocato: da un alto il calo della domanda da parte delle aziende, dall’altro la riduzione dell’offerta di lavoratori legata alla stretta all’immigrazione. Sta di fatto che il mercato del lavoro si trova in uno "strano equilibrio" e questo suggerisce che i rischi al ribasso sull’occupazione sono in aumento. Se dovessero materializzarsi, potrebbero farlo rapidamente sotto forma di un aumento dei licenziamenti e della disoccupazione. Il deterioramento del mercato del lavoro potrebbe ridurre i timori che l’aumento dei prezzi dovuto ai dazi alimenti l’inflazione, che resta comunque elevata, ben sopra il 2%. Sebbene restino i pericoli inflattivi, la resilienza dell’economia americana e la situazione più debole del mercato del lavoro porteranno la Fed a tagliare i tassi a settembre con due sforbiciate entro fine anno, anche se non nella misura auspicata da Trump che vorrebbe una riduzione di 2-3 punti percentuali.

Mentre Powell parlava a Jackson Hole, il presidente americano ha intanto spazzato via ogni dubbio sulla governatrice della Fed Lisa Cook, accusata da un suo alleato di frode per spuntare condizioni più favorevoli su un mutuo. "Se non si dimetterà, la licenzierò", ha tuonato. Da mesi Trump chiede a Powell un taglio dei tassi significativo, ma finora la Fed li ha tenuti nella forchetta 4,25-4,50% decisa a fine 2024. La banca centrale al suo interno è apparsa comunque divisa nell’ultima riunione su come procedere.