Sale il potere d’acquisto delle famiglie. Ma l’inflazione rialza la testa: consumi al palo

Roma, 30 giugno 2025 – Cresce il potere d’acquisto delle famiglie italiane, aumenta il reddito, ma i consumi non decollano. Il primo trimestre del 2025 restituisce l’immagine di un’Italia che guadagna di più, ma spende con cautela. A dominare è un clima di prudenza, specchio di un’inflazione che non molla — soprattutto nel carrello della spesa — e di un contesto economico che continua a mandare segnali contrastanti.

Secondo l’Istat, tra gennaio e marzo il reddito disponibile è aumentato dell’1,8% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali è salita solo dell’1,2%. Il risultato? Cresce la propensione al risparmio, che si attesta al 9,3% (+0,6 punti percentuali), su livelli relativamente alti rispetto alla media degli ultimi tre anni. Gli italiani, in sostanza, scelgono di mettere da parte una parte crescente del proprio reddito, anche se il potere d’acquisto è migliorato dello 0,9%, in linea con l’aumento dei prezzi.

Stabile il tasso di investimento

Il tasso investimento delle famiglie (8,9%) resta stabile, segno che neppure l’aumento dei redditi ha spinto a rilanciare spesa e investimenti. È la conferma che l’incertezza pesa: tra inflazione e pressione fiscale in risalita, il clima di fiducia resta fragile.

E proprio sul fronte fiscale arriva una delle principali spine. Nei primi tre mesi dell’anno, la pressione è salita al 37,3% (+0,5 punti su base annua). Un aumento dovuto più ai buoni rendimenti di dividendi e fondi che non al lavoro: nei primi cinque mesi dell’anno, l’Irpef pagata sulle ritenute da lavoro dipendente è calata di 340 milioni (-0,4%), mentre i redditi da capitale e le imposte sostitutive sui fondi pensione hanno garantito al fisco circa 3,5 miliardi in più. Complessivamente, il gettito fiscale è salito del 3,7% (+7 miliardi).

L’inflazione torna a salire

Ma a zavorrare la spesa è soprattutto il ritorno della pressione inflazionistica sui beni essenziali. A giugno, secondo le stime preliminari, l’inflazione è tornata a salire, dall’1,6 all’1,7%. E il rincaro colpisce in modo selettivo: +3,5% i prezzi degli alimentari (dal +3% di maggio), +3,1% quelli del carrello della spesa, ovvero beni alimentari e per la cura della persona e della casa. Le associazioni dei consumatori lanciano l’allarme: Federconsumatori calcola un impatto annuo di +535 euro per una famiglia media, di cui 174 euro solo per la spesa alimentare, mentre il Codacons teme una stangata sui costi delle vacanze estive.

Scende l’export verso la Ue

L’Istat ha inoltre reso noto che a maggio, per il secondo mese consecutivo, è sceso l‘export verso i paesi extra Ue. L’istituto stima una riduzione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-7,6%) rispetto alle esportazioni (-3,5%). Su base annua l‘export flette del 5,2% (-1,4% ad aprile) mentre l‘import ha un calo tendenziale del 3,6%. L‘Istat spiega che, su base annua, la flessione dell‘export riguarda tutti i raggruppamenti – tranne i beni di consumo non durevoli – ed è per oltre due terzi dovuta alla contrazione delle vendite dirette verso Cina, Turchia e Regno Unito.