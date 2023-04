Il paradosso del carrello della spesa: ecco perché compriamo meno ma spendiamo di più

Che risveglio da incubo, nelle case degli italiani, in questo avvio di 2023. Il frigo è sempre più vuoto, ma lo scontrino che svolazza sulla portiera, tenuto fermo da una calamita di vacanze sbiadite nel ricordo, nel frattempo si è allungato a dismisura. Spendiamo di più, ma portiamo a casa di meno. Lo dicono l’Istat, le associazioni di consumatori, la distribuzione. Con un dettaglio non da poco: cala l’inflazione da +9,1% a +7,7% su base annua, ma il costo del cibo non se n’è accorto: sale ancora.

Spendi più, compri meno

Se fosse lo slogan di una promozione sarebbe folle, eppure è quello che è accaduto nell’ultimo mese. Con il caro prezzi, calcola Coldiretti su dati Istat, a tagliare del 4,9% le quantità di prodotti alimentari acquistati dagli italiani che, nonostante ciò, hanno speso il 7,9% in più.

Giù il potere d’acquisto

Il combinato disposto tra questa politica dei prezzi e il non allineamento degli stipendi ha fatto perdere agli italiani il 3,7% del potere d’acquisto rispetto a 2022, dice l’Istat. Con un reddito disponibile cresciuto solo dello 0,8% contro un’inflazione che negli ultimi tre mesi dell’anno è stata sempre a due cifre.

Ma a cosa rinunciamo?

La nuova lista della spesa la fornisce Ancc-Coop: nei primi due mesi del 2023 sono calati su base annua dell’11,3% gli acquisti di surgelati, del 17,5% la carne ovocaprina, del 15,2% i gelati, del 13,5% i cibi precotti, del 5,6% l’ortofrutta. Per contro sono cresciuti i beni rifugio: pane (+2,4%), uova (2,4%), carne di pollo (8,8%), verdura pronta (7,2%). Il tutto per cercare di attenuare l’aumento dei prezzi.

L’ira dei consumatori

"Gli italiani non hanno mai stretto così tanto la cinghia", denuncia il presidente dell’Unione nazionale consumatori Massimiliano Dona. I dati sono allarmanti per Coldiretti, "soprattutto se si considera il calo di acquisti di ortofrutta e l’effetto che ciò può avere sui bambini". E il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, chiama in causa il governo: "Una famiglia con due figli ha ridotto la spesa alimentare di 377 euro annui, numeri che dimostrano la necessità di interventi per calmierare i listini".

Torniamo agli anni ’70

"Analizzo l’andamento dei consumi da 30 anni – premette Albino Russo, direttore dell’ufficio studi Ancc Coop –, e per ritrovare una situazione del genere, in termini di prezzi, devo risalire a fine anni ’70". Il motivo? "Una tempesta perfetta che dalle fibrillazioni per il Covid ha portato all’infarto causato da guerra e caro-energia". Ma il tema vero è pià profondo, spiega l’analista: "Analizzando l’andamento degli ultimi dieci anni si nota che a fronte di un aumento dei costi di produzione, i prezzi al consumo crescono sempre di meno, poiché la distribuzione assorbe parte dei costi, ma viceversa tutte le volte che calano i costi di produzione, come adesso, i produttori continuano a far lievitare lo stesso i listini".

Pasqua svela il tranello

Un dato che la società di investimenti eToro ha spiegato tarandola sul prodotto che con più o meno fatica, stanno acquistando in queste ore: l’uovo di Pasqua. Dunque: il cioccolato è fatto di cacao, zucchero e latte, ed è incartato di alluminio. Tutti beni che al 15 marzo, sono calati dell’11% sul 2022. L’energia era già calata, e idem il gas. Ma allora perché la cioccolata oggi costa il 7,5% in più del 2022? E a nulla vale comprarla amara: il conto resta comunque salato.