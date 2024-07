Poste, un miliardo di utile. E il titolo vola in Borsa Poste Italiane registra una crescita dei ricavi del 7,3% nel primo semestre, trainata da servizi come corrispondenza e pacchi. L'utile netto cresce del 14,3%, superando le attese degli analisti. Il titolo in Borsa registra un aumento del 4,32%. CEO Del Fante elogia i risultati.