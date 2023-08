Poste riapre alla cessione dei crediti a Roma: novità e Superbonus

Poste riapre alle cessioni dei crediti di imposta, ma con specifici paletti. A quasi un anno dallo stop, deciso nella fase in cui il meccanismo aveva iniziato a scricchiolare sotto il peso del Superbonus, la partecipata pubblica ha deciso di far ripartire il meccanismo per tutti i crediti cedibili. Una mossa che arriva all’indomani della decisione del governo di concedere più tempo a chi ancora può usufruire dell’agevolazione al 110%. Poste riaprirà il servizio di acquisto dei crediti di imposta a partire dai primi giorni di ottobre. Lo sblocco, tuttavia, riguarderà esclusivamente le persone fisiche e sarà limitato alle cosiddette prime cessioni per un ammontare massimo di 50mila euro. L’iniziativa, spiega l’azienda, è "in linea con le indicazioni del governo che conferma il sostegno costante di Poste Italiane alle famiglie e al sistema Paese".

Continuano intanto a crescere intanto i lavori effettuati col superbonus. Secondo gli ultimi dati dell’Enea al 31 luglio gli investimenti ammessi a detrazione sono saliti a 82,996 miliardi, su un totale di investimenti (comprese le somme non ammesse a detrazione) di 84,326 miliardi. L’onere a carico dello Stato, relativo alle detrazioni maturate per i lavori conclusi, è pari a 74,215 miliardi, su un totale di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione di 67,854 miliardi.

Alberto Levi