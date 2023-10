Poste Italiane entra in Mediobanca. Ma resta fuori dalla partita per il cda

Sale la tensione in vista del 28 ottobre, quando l’assemblea dei soci di Mediobanca deciderà sulla composizione del nuovo cda in carica per il prossimo triennio. A chiamarsi fuori dalla partita è stata ieri Poste Italiane, annunciando che la sua entrata nel capitale di Piazzetta Cuccia con una quota superiore all’1% non preclude ad alcuna presa di posizione nella battaglia che infuria tra i soci, dato che non eserciterà il diritto di voto in assemblea. Qui la lista del cda uscente, che conferma il presidente Renato Pagliaro e l’ad Alberto Nagel, si troverà a fare i conti con la lista di Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio.

Dopo le anticipazioni di stampa sull’acquisto della quota in Mediobanca, Poste è intervenuta per chiarire i termini della partecipazione. "Per quanto concerne gli investimenti effettuati da Poste Vita, la compagnia detiene oltre 150 miliardi di euro di investimenti, tra questi anche titoli bancari e quotati, incluso Mediobanca. L’azienda, come da prassi consolidata, non eserciterà il diritto di voto nell’assemblea del 28 ottobre", recita un comunicato dell’azienda guidata da Matteo Del Fante. Non voterà quindi insieme al 30% circa del capitale da cui parte l’appoggio alla lista di Delfin, prima azionista di Mediobanca con il 19,8%.

La cassaforte degli eredi di Del Vecchio si riunirà entro domani per decidere i candidati: 5 nomi fra i quali sono attesi quelli di Sandro Panizza, Sabrina Pucci e Jean-Luc Biamonti. Presenterà inoltre una lista con due candidati per il collegio sindacale. Entrambe saranno sostenute dal gruppo Caltagirone, socio al 9,9%. L’esito dell’assemblea, dove ci sarà in campo anche la lista di Assogestioni, è incerto. Dipenderà non solo dai voti espressi ma anche dall’affluenza, prevista vicina all’80%, e dalle astensioni.

Dall’altra parte della barricata, la lista del cda uscente – composta da 15 nomi dei quali 12 candidati a entrare nel nuovo board – può contare sugli investitori istituzionali (molti dei quali stranieri) già presenti nell’azionariato e punta a raccogliere deleghe anche dai piccoli soci retail. Scontato l’appoggio del 10,9% riunito nel patto di consultazione di Mediobanca. È atteso inoltre il voto di Unipol (2%) e di Diego Della Valle (0,5%), mentre i Benetton (2,1%), che un anno e mezzo fa all’assemblea di Generali si schierarono con Caltagirone e Delfin, potrebbero astenersi.