Poste Italiane continua a crescere: "Pronti per nuove opportunità"

Una semestrale più che soddisfacente per Poste Italiane, con i conti che superano le attese: "Un’altra serie di risultati in forte crescita – sottolinea l’ad Matteo Del Fante, guardando con fiducia ai target di fine anno –. "Siamo in linea e forse avanti con la guidance". Senza dimentace che una ulteriore accelerazione che potrà arrivare quando, "nei prossimi mesi", verrà presentato il nuovo piano strategico "in modo da disporre di tuti i driver di crescita per gli anni a venire". "Continuo a vedere un futuro brillante per Poste grazie ad investimenti volti a migliorare ulteriormente le nostre capacità in termini di tecnologia, prodotti, persone – dice Del Fante –. Siamo in una posizione unica per cogliere le opportunità future, in tutti i nostri settori di business". Il gruppo chiude i conti del primo semestre 2023 con un utile netto in aumento del 16% a 1,1 miliardi (che accelera nel secondo trimestre con un più 22% a 601 milioni). È una "forte crescita" che "trae vantaggio dal modello di business diversificato".

Nei primi sei mesi dell’anno il risultato operativo segna "un nuovo record", migliora del 10,5% a 1,6 miliardi (+9,9% nel trimestre con un contributo positivo da corrispondenza, pacchi e distribuzione, servizi finanziari e pagamenti e mobile). I ricavi crescono dell’8,3% a 6,1 miliardi (+8,5% nel trimestre). Spicca la performance del settore ‘pagamenti e mobile’ che, con ricavi in aumento del 49% nel secondo trimestre, "continua – rileva l’a.d. – il suo percorso di notevole crescita dei ricavi, grazie ai risultati positivi in tutte le linee di business e al consolidamento di Lis, divenendo in tal modo la business unit con il più alto contributo alla crescita della top line di gruppo". Fanalino di coda è il settore assicurativo, mentre tra le ultime novità del percorso di diversificazione l’offerta energia raggiunge quota 300mila contratti con ricavi (a 26 milioni nel secondo trimestre) che già coprono i costi di start up. Intanto si guarda anche alla partita del rinnovo del contratto: "Abbiamo iniziato le discussioni con i sindacati, è una fase preliminare, il clima è costruttivo".

red. eco.