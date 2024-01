Poste e F2i studiano il dossier Tim. Su NetCo in campo anche Cariplo

Il cantiere aperto da Tim per lo scorporo della rete e la creazione di NetCo procede senza sosta. La Fondazione Cariplo ha annunciato ieri l’ingresso nel fondo F2i, che parteciperà all’acquisto della rete Tim. L’ente guidato da Giovanni Azzone ha deliberato un investimento di 35 milioni di euro per una quota pari a quella della Fondazione San Paolo. Entreranno nel fondo, con un investimento di 15 milioni, anche Fondazione Crt, il cui via libera era stato annunciato il 19 dicembre, la Fondazione del Banco di Sardegna e CariLucca. Ci saranno poi altre fondazioni con quote di valore inferiore. Le fondazioni bancarie erano a lavoro da diverse settimane per mettere a punto l’investimento nel fondo F2i-rete digitale.

Da più parti viene sottolineato che si tratta di un investimento in un asset strategico del Paese. Gli enti erano pronti anche ad impegni finanziari maggiori ma, secondo alcune fonti, non è stato necessario, considerato l’interesse da parte di più soggetti. F2i è impegnata a raccogliere fino a un miliardo per affiancarsi al fondo americano Kkr, al governo e all’Abu Dhabi Investment Authority. La raccolta dovrebbe chiudersi entro metà gennaio.

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni anche Poste potrebbe entrare a far parte della partita. Il gruppo tramite la controllata Poste Vita avrebbe inviato una manifestazione di interesse a F2i per partecipare al fondo Rete digitale. L’entità dell’esborso non è ancora nota, ma potrebbe superare i cento milioni, facendo di Poste uno dei principali sottoscrittori del fondo. Per lo scorporto della rete tutto deve essere pronto entro la fine del primo semestre 2024, quando è atteso il closing della vendita a Kkr, ministero dell’Economia e F2i, con un incasso che può arrivare fino a 22 miliardi.

Per il gruppo telefonico il 2024 si annuncia quindi come l’anno della svolta, sul fronte del debito innanzitutto (14 miliardi in meno), ma anche del modello di business che si concentrerà su ServCo, la società destinata a contenere gli asset dei servizi una volta venduti la rete e i cavi di Sparkle, su cui è ancora aperta la trattativa con Kkr-Mef. La nuova società partirebbe con un fatturato pro forma di 13,5 miliardi, un margine operativo di 3,2 miliardi, 6,4 miliardi di debito e buone prospettive di creazione di valore, legate soprattutto al Brasile e alla parte Enterprise.

Elena Comelli