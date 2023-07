Dubbi su Opzione Donna? Inps lancia l’assistente virtuale

Roma, 14 luglio 2023 – Da Opzione donna parte il ricorso all’Intelligenza artificiale di natura generativa in Inps. “Nel percorso strategico di innovazione dei servizi, oggi più orientati all’automazione dei processi e alla proattività verso il cittadino/utente - spiegano dall’Istituto - l’Inps ha avviato, nel quadro del PNRR, una sperimentazione basata sull’Intelligenza Artificiale di tipo generativo. Il fine è quello di facilitare l’accesso e l’orientamento alle prestazioni offerte dall’Istituto, fornendo risposte più immediate, puntuali e di valore per il cittadino”. Dopo aver interrogato il motore di ricerca sul Portale dell’Istituto, l’utente - si specifica - può “conversare” con un Assistente virtuale che è in grado di “dialogare”, in quanto mantiene la memoria delle domande poste e delle risposte date all’utente nel corso dell’interlocuzione. In tal modo, l’Assistente: • supporta l’utente in modo specifico sull’argomento ricercato; • instaura con l’utente un dialogo, alimentato anche in base al contesto della conversazione, in modo da migliorare le risposte in modo progressivo ed efficace; • risponde a quesiti puntuali, fornendo risposte articolate, corredate sempre da link al Portale internet per approfondire e passare all’azione, utilizzando come fonti informative le pagine del Portale internet individuate dal motore di ricerca; • supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richiesta di disambiguazione. Un passaggio chiave è rappresentato specificamente dalla disambiguazione: prima di rispondere alla domanda dell’utente l’Assistente chiede di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica ed il concetto è trasversale su molte prestazioni tanto più la disambiguazione diventa determinante. L’Assistente potrà così dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca. Tra gli aspetti più innovativi - si spiega - è prevista la possibilità di effettuare domande di tipo logico-comparativo: è ad esempio possibile sottoporre domande sulle differenze tra una prestazione ed un’altra, comprendere se si hanno i requisiti per accedere ad una prestazione fornendo informazioni puntuali come l’età od il numero di figli a carico. In via sperimentale, oltre al supporto sul motore di ricerca, nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” è offerto un secondo tipo di servizio, veicolato sempre dall’Assistente virtuale con adozione dell’Intelligenza Artificiale di tipo generativo, che permette di sottoporre domande più approfondite sulla prestazione “opzione donna”. In questo caso è possibile ricevere risposte sia su aspetti attinenti alle circolari della prestazione che alle procedure operative. A seguire il servizio risponderà anche su altre prestazioni. L'introduzione di un modello di intelligenza artificiale generativa - si puntualizza - nel motore di ricerca del portale consentirà un accesso più rapido e intuitivo alle informazioni, migliorando l'esperienza utente e garantendo una maggiore efficacia nella risoluzione delle domande e dei problemi degli utenti. La sperimentazione avrà durata di 4 settimane.