Portafogli diversificati e più titoli di Stato

Non solo risparmiose, ma anche sempre più consapevoli e diversificate. Le famiglie italiane si distinguono ancora una volta nel panorama europeo per la struttura del loro patrimonio, che si rivela più articolata e finanziariamente evoluta della media dell’Eurozona. A certificarlo è l’ultima analisi dell’Abi, che mette sotto la lente la composizione della ricchezza privata, evidenziando tendenze sorprendenti. A fare la differenza è la quota di ricchezza investita in strumenti finanziari di mercato – azioni, fondi comuni, obbligazioni, assicurazioni e pensioni – che in Italia rappresenta il 21,3% del totale. Un valore superiore alla media dell’eurozona (19,4%) e in linea con quello tedesco (21,2%), ma ben sopra la Francia (18%) e la Spagna (11,2%). Determinante, in questo sorpasso, è il peso crescente dei fondi comuni: gli italiani li scelgono più della media europea (6,9% contro 4,6%), un segnale chiaro di maggiore propensione alla gestione professionale del risparmio.

Altro tratto distintivo del risparmio italiano è l’amore per i titoli di Stato: pesano per il 2,5% nella ricchezza familiare, cinque volte la media europea (0,5%) e venticinque volte quella tedesca (0,1%). Anche le obbligazioni non statali hanno una presenza doppia rispetto all’eurozona (1,5% contro 0,7%). Più contenuta invece la quota di azioni (1,4% contro il 2% europeo), così come quella dei prodotti assicurativi e previdenziali (9,1% contro 11,6%).

Nel complesso, il quadro restituisce l’immagine di famiglie che, pur conservando una tradizionale prudenza, stanno affinando strumenti e strategie. Con una diversificazione che le pone in posizione più solida per affrontare eventuali scossoni economici.

Alberto Levi