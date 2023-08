Una donna ai vertici di Pornhub: chi è Alexzandra Kekesi che vuole trasformare il sito

Pornhub tenta il riscatto e nomina una donna per il ruolo del Responsabile per la comunità e per il marchio. Il difficile compito di Alexzandra Kekesi sarà quello di ripulire l’immagine del sito dopo le accuse di pubblicazione di video espliciti senza consenso o con minori.

MindGeek, la società madre di Pornhub, è stata comprata dal fondo di private equity canadese Ethical Capital Partners nel marzo 2023, che ora sta cercando di rinnovare l’identità del colosso del porno.

Kekesi prende la staffetta in un momento molto difficile per il settore. Pornhub è stato accusato di aver violato le leggi federali sul traffico sessuale e la pornografia infantile, pubblicando video pornografici con minorenni. Fatto per cui Mastercard e Visa hanno escluso il sito dai loro circuiti di pagamenti, mentre Instagram ha bandito il brand dalla sua piattaforma.

Secondo Pornhub, non si tratta di altro che “discriminazione finanziaria e bancaria”. “In questo momento in cui le nostre vite e i nostri affari sono sotto attacco, è fondamentale avere una persona come Alexzandra in prima linea”, ha dichiarato Mike Stabile, direttore di affari pubblici della Free Speech Coalition.

In questo nuovo ruolo, Kekesi supervisionerà la direzione creativa di Pornhub, con l’obiettivo di combattere la discriminazione contro l’industria dell’intrattenimento per adulti, la censura sui social media, nonché i pregiudizi e le stigmatizzazioni che ostacolano coloro che lavorano nel settore, si legge in una nota dell’azienda.

In veste del direttore del marketing di Pornhub, Kekesi ha guidato numerose iniziative di sensibilizzazione e di costruzione del marchio nel passato, comprese le collaborazioni artistiche e culturali. Ora, anche se si sa poco della sua vita privata o della sua carriera, Kekesi è diventata uno dei pochissimi volti noti della direzione di MindGeek. La maggior parte dei vertici preferisce l’anonimato per evitare i rischi collegati a questo delicato settore. Secondo Kekesi, tuttavia, dare un volto all’azienda è una mossa intelligente che rende la società più invitante e umana. “Lavorando in questa industria da quasi un decennio, ho visto una crescita molto promettente per quanto riguarda l’identità, le priorità e l’etica di Pornhub”, ha affermato la neo-responsabile. “Non vedo l’ora di cogliere ogni opportunità possibile per estendere i nostri sforzi di advocacy, approfondire il nostro rapporto con la comunità dei lavoratori del sesso e impegnarci in iniziative culturali stimolanti e arricchenti”, si legge nel comunicato stampa del sito.