Ma davvero il Ponte sullo Stretto può essere inserito tra le spese militari per raggiungere il target Nato? Gli Usa non approvano le “contabilità creative” degli alleati Ue per centrare l'obiettivo di spesa nella difesa, anzi, mettono “in guardia l'Italia mentre il governo valuta se conteggiare il Ponte sullo Stretto come spesa militare". Lo scrive Bloomberg citando un'intervista data dall'ambasciatore Usa alla Nato, Matthew Whitaker, al Forum Strategico in Slovenia.

"Ho avuto conversazioni anche oggi con alcuni Paesi che stanno adottando una visione molto ampia della spesa per la difesa" ed è "molto importante" che l'obiettivo del 5% si riferisca specificamente alla difesa e alle spese correlate e che l'impegno sia "assunto con fermezza". "Seguo con molta attenzione", ha aggiunto Whitaker.

Assieme ad altri membri della Nato, l'Italia si è impegnata ad aumentare la spesa per la difesa al 5% del Pil, rispondendo così alla richiesta presentata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel vertice di giugno all'Aia. L'impegno non solo ha sollevato dubbi sulla capacità di “un'economia stagnante e gravata dal debito di farcela”. scrive Bloomberg, ma ha “anche attirato l'attenzione sull'idea che un progetto da 13,5 miliardi di euro (15,7 miliardi di dollari) che collega la Sicilia alla penisola possa essere finanziato classificandolo come legato alla difesa”.

Non così in fretta, avvertono gli Stati Uniti. Era "molto importante", ha ricordato Whitaker, che l'obiettivo del 5% si “riferisse specificamente” alla difesa e alle spese ad essa correlate e che l'impegno fosse assunto "a viso aperto". In sintesi: "Non si trattava di ponti privi di valore strategico-militare", E ancora: "Non si trattava di scuole che in qualche immaginario mondo di fantasia sarebbero state utilizzate per qualche altro scopo militare".

Domanda diretta: il Ponte sullo Stretto di Messina rientra nella categoria delle spese militari legittime? La risposta dell’inviato Whitaker è stata chiara: no. "L'aspetto positivo di questa volta alla Nato – scrive Boolmberg citando l’inviato Usa – è che oggi, rispetto al vertice del Galles del 2014, disponiamo di meccanismi di monitoraggio".

Diversi funzionari e politici italiani, ricorda Bloomberg, hanno valutato la possibilità di classificare il Ponte di Messina come “risorsa militare”, che potrebbe quindi essere conteggiata nella spesa Nato. Tra le argomentazioni c’è il fatto che la Sicilia ospita basi militari chiave per la difesa, comprese quelle usate dalle forze dell’Alleanza atlantica. Un documento governativo di aprile, cita Bloomberg, ha descritto il Ponte come di "importanza strategica" per la "sicurezza nazionale e internazionale" e ha affermato che "svolgerà un ruolo chiave in un contesto di difesa e sicurezza, facilitando il movimento delle forze armate italiane e alleate".

L’idea è stata discussa a livello ministeriale tra il Tesoro, il Ministero della Difesa e il dicastero delle Infrastrutture di Matteo Salvini: ma non c’è ancora una decisione definitiva e ufficiale. Il vicepremier Salvini ha tenuto aperte le opzioni: "Potrebbe avere un uso multiplo anche per motivi di sicurezza" (qui il video sull’ipotesi). Gli Stati Uniti, scrive Bloomberg, preferiscono però spese meno creative: artiglieria e carri armati. Non “stravaganti opere di ingegneria”.