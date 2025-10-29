Stop al Ponte sullo Stretto, perché la Corte dei Conti ha detto no: le riserve su costi, progetto, urgenza e Cipess “politico”

La Corte dei Conti ha detto no. La delibera Cipess con i 13,5 miliardi per il Ponte sullo Stretto non può essere registrata. La decisione arriva dopo una lunga camera di consiglio della Sezione centrale dei magistrati contabili. Le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni. Ma, di fatto, la sezione ha accolto le “riserve” espresse in apertura della riunione, dalla magistrata delegata Carmela Mirabella. Le eccezioni sollevate sarebbero state diverse: tra queste anche quella sulla competenza del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione), considerato organo “politico”.

Il progetto del Ponte sullo Stretto

I primi dubbi un mese fa: competenze, coperture economiche, ambiente, norme antisismiche e costi

I chiarimenti arrivati dai ministeri competenti e dalla società Stretto di Messina non sono, per ora, riusciti a superare i dubbi espressi già un mese fa dalla Corte che aveva rifiutato la bollinatura del testo e poi, successivamente, rimandata la decisione alla Sezione centrale. In particolare, tra i diversi punti finiti sotto la lente, ci sono le coperture economiche, l’affidabilità delle stime di traffico, la conformità del progetto definitivo alle normative ambientali, antisismiche e alle regole europee sul superamento del 50% del costo iniziale.

Le riserve sulle tariffe, il progetto esecutivo e il carattere d’urgenza

Dubbi anche sul mancato coinvolgimento della Autorità dei trasporti per un parere sul piano delle tariffe e sul progetto definitivo che lascia troppe decisioni di dettaglio al progetto esecutivo rimandando quindi il rispetto delle prescrizioni fatte anche in sede di valutazione ambientale a un documento che al momento non ci sarebbe ancora. Sotto tiro, poi, la “delibera Iropi” che dava al Ponte il carattere di “opera urgente e di necessità per lo Stato” e che sarebbe stata trasmessa alla Corte senza alcuna firma. La tesi del ministero dei Trasporti è che la delibera non richiedeva, per la procedura Iropi, alcuna procedura rinforzata. Il Cipess ha quindi fatto una semplice condivisione di documenti senza entrare nel merito.

Il progetto del Ponte sullo Stretto

Salvini e l’interesse pubblico del Ponte

Un concetto ribadito poche ore prima da Salvini alla Camera: “Che un Ponte non abbia interesse pubblico lo scopro oggi, un’opera pubblica che coinvolgerà 120mila posti di lavoro e quindi dire di no a questi posti di lavoro mi sembra curioso da parte di alcune forze politiche o sindacali di sinistra”. E aggiunge, rivolgendosi al deputato di Avs Angelo Bonelli che aveva posto la domanda: “Se avessimo adottato le sue politiche del no, non avremmo l’autostrada del Sole e l’Alta velocità ma andremmo a cavallo nel nostro Paese”. In ogni caso, aveva sottolineato il vicepremier, “nessuna opera sarà definanziata per pagare il Ponte da Bolzano a Palermo”. La scelta della Corte “non modifica il termine previsto per la determinazione sulla registrazione, il 7 novembre”.

Il silenzio del consorzio Eurolink e di Webuild

Nessun commento, per ora, dal general contractor, il consorzio Eurolink guidato da Webuild. Anche se, nel caso in cui il governo assumesse direttamente l’impegno a completare l’opera, probabilmente i cantieri non si fermeranno. Si vedrà nei prossimi giorni. L’ad della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, si dice “sorpreso della decisione: abbiamo sempre agito nel rispetto delle norme”.