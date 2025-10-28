Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Economia
EconomiaPonte sullo Stretto di Messina all’ultima curva: c’è la Corte dei Conti. “Oltre 8mila candidati per i cantieri”
28 ott 2025
ANTONIO TROISE
Economia
Ponte sullo Stretto di Messina all’ultima curva: c’è la Corte dei Conti. “Oltre 8mila candidati per i cantieri”

Il ministro Salvini mostra il progetto a Orban. I giudici esaminano gli aspetti tecnici del dossier. Intanto Webuild continua a ricevere migliaia di richieste di aspiranti lavoratori

Un rendering del Ponte sullo Stretto di Messina

Roma – Ancora una giornata decisiva per il Ponte sullo Stretto. Mercoledì 29 ottobre si riunisce la Sezione Centrale della Corte dei Conti che dovrà decidere, collegialmente, se far cadere o meno l’ultimo ostacolo prima del via libera definitivo al progetto. Nel frattempo, a Webuild, il colosso delle costruzioni e general contractor dell’opera, continuano ad arrivare candidature, soprattutto di giovani, per le prime assunzioni. E sono state aperte anche le selezioni per formare la squadra di tecnici, ingegneri e operai che dovranno lavorare al Ponte. Un segnale di ottimismo condiviso anche dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ieri ha incontrato il leader ungherese Viktor Orbán e, di fronte al plastico del Ponte che campeggia nell’ingresso del ministero, lo ha invitato all’avvio dei cantieri.

