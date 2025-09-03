Ponte sullo Stretto, il ministero risponde agli Usa: non sono previsti fondi Nato, è già finanziato

Mercoledì 3 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Economia
EconomiaPonte sullo Stretto, il ministero risponde agli Usa: non sono previsti fondi Nato, è già finanziato
3 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
L’ambasciatore Usa alla Nato, Matthew Whitaker, aveva criticato l’uso delle risorse considerate ai fini delle spese per la difesa: "Ho avuto conversazioni con alcuni Paesi che stanno adottando una visione molto ampia". Oggi la replica del ministero guidato da Matteo Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini (Ansa)

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini (Ansa)

Roma, 3 settembre 2025 – "Il Ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti fondi destinati alla Difesa. Al momento, l'eventuale utilizzo di risorse Nato non è all'ordine del giorno e, soprattutto, non è una necessità irrinunciabile. L'opera non è in discussione". Così in una nota il Mit sul tema, sollevato dall'ambasciatore Usa alla Nato Matthew Whitaker, dell'uso dei fondi da parte dei singoli Stati considerati ai fini della spesa Nato del 5% per la difesa.

Gli Usa non approvano contabilità creative degli alleati Ue per centrare l'obiettivo di spesa Nato, "mettendo così in guardia l'Italia mentre il governo valuta se conteggiare il ponte sullo Stretto come spesa militare", aveva scritto ieri Bloomberg citando proprio un'intervista all'ambasciatore. "Ho avuto conversazioni anche oggi con alcuni Paesi che stanno adottando una visione molto ampia della spesa per la difesa" ed è "molto importante" che l'obiettivo del 5% si riferisca specificamente alla difesa e alle spese correlate e che l'impegno sia "assunto con fermezza". "Seguo con molta attenzione", ha aggiunto.

Decideranno i ministri del Tesoro, Giancarlo Giorgetti e quello della Difesa, Guido Crosetto, se il Ponte sullo Stretto di Messina rientrerà nelle opere di tipo strategico-militare, aveva detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda in conferenza stampa dopo l'ok del Cipess al progetto definitivo, lo scorso 6 agosto. "Che possa avere un 'dual use' (duplice uso, ndr) anche per motivi di sicurezza è evidente - aveva detto Salvini -. Non entro nel campo di lavoro dei colleghi Giorgetti e Crosetto. Saranno loro a decidere cosa rientra in quell'aumento di spese militari".

