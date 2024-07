Edison e Webuild (in foto l’ad Pietro Salini) hanno sottoscritto un accordo programmatico per lo sviluppo dei progetti di pompaggio idroelettrico, infrastrutture strategiche per la transizione ecologica e la sicurezza energetica nazionale. I progetti previsti a Pescopagano (Potenza), in Basilicata, e Villarosa (Enna), in Sicilia.