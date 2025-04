Polizia di Stato, ecco il bando per l'assunzione di 4.600 aspiranti agenti

Roma, 23 aprile 2025 - La Polizia di Stato ha pubblicato ieri il bando per il concorso pubblico che ha come scopo quello di agevolare l'assunzione di 4.617 aspiranti poliziotti.

L'avviso è stato condiviso sul portale unico del reclutamento e si rivolge direttamente ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate interessati al concorso. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente durante il lasso di tempo che dalla mezzanotte di oggi, 23 aprile, arriva fino alle 23.59 del 22 maggio 2025.

Tre diverse candidature

Per potersi candidare al concorso pubblico della Polizia di Stato è consentito scegliere una sola delle tre procedure esistenti, disponibili nella sezione dedicata ai concorsi online del portale web apposito.

Una delle tre candidature si presenta con il codice AG20251 ed è destinata ai civili in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato (indicati all'articolo 2 del bando): prevede un esame e ha un'aliquota massima di 2.517 posti.

Una seconda candidatura è invece indicata tramite il codice alfanumerico VFP2025 ed è rivolta ai volontari in ferma prefissata delle forze armate che presentano, al momento della scadenza del bando, almeno una delle seguenti condizioni: avere completato almeno 12 mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale; essere in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, in rafferma annuale o in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale; essere volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, che abbiano prestato servizio quale VFP1.

Valida sia per l'esame che per i titoli, la suddetta candidatura ha un'aliquota designata di 2.059 posti riservati. Per quanto riguarda l'ultima candidatura, indicata con il codice BIL2025, essa è invece indirizzata soltanto ai possessori dell'attestato di bilinguismo per un'aliquota di 41 posti disponibili.

Come accedere al bando

Il candidato o la candidata può accedere al bando tramite alcuni differenti strumenti di autenticazione. Uno di questi è il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), il cui accesso è possibile ovviamente riportando le proprie credenziali, e che il candidato può eventualmente ottenere rivolgendosi a uno degli 'identity provider' accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Parallelamente è possibile sfruttare un altro strumento web come l'identificazione digitale 'Entra con Cie', per il quale è fondamentale la Carta d'Identità Elettronica rilasciata dal proprio comune di residenza. Alla sezione 'Entra con Cie' è possibile accedere in tre modi: 'Desktop', installando necessariamente il software 'CIE', 'Mobile', grazie all'app CIE ID e all'interfaccia NFC, e 'Desktop con Smartphone', ovvero prima accedendo da pc poi terminando la procedura sul proprio smartphone.

Il candidato dovrà obbligatoriamente essere in possesso di un indirizzo personale di posta elettronica certificata, per inviare o ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.