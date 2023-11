Poligrafici Printing, nei nove mesi utile a 1,4 milioni. Ricavi consolidati a quota 18,3 milioni

Bologna, 13 novembre 2023 – Poligrafici Printing ha chiuso i 9 mesi con ricavi consolidati pari a 18,3 milioni di euro rispetto ai 20,8 milioni del 30 settembre 2022. La riduzione è imputabile a minori ricavi di stampa relativi al riaddebito dell’attività svolta per il tramite di Rotopress International, nonché a minori ricavi relativi alla vendita di materiali di scarto per effetto della diminuzione dei prezzi. I costi operativi e il costo del lavoro si riducono complessivamente del 9,8%, grazie alla riduzione dei costi energetici, delle lavorazioni esterne e dei prepensionamenti. Il margine operativo lordo, che evidenzia una incidenza sui ricavi per la stampa del 21,7%, è di 3,7 milioni di euro. L’utile consolidato è pari a 1,4 milioni in linea con il risultato del 30 settembre 2022. Le disponibilità finanziarie sono pari a 2,4 milioni, dopo avere distribuito ai soci dividendi per 0,9 milioni e al netto dell’effetto della applicazione dell’Ifrs 16 pari a 9,3 milioni; l’indebitamento finanziario netto Esma, è pari a 6,9 milioni.