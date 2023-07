Poligrafici Printing, semestrale positiva

Utile consolidato di un milione di euro, in linea col risultato del 30 giugno 2022, con ricavi consolidati pari a 12,4 milioni (in riduzione del 9,7% per effetto dei minori ricavi di stampa relativi al riaddebito dell’attività svolta per il tramite di Rotopress International S.r.l.) e con una riduzione del 7% dei costi operativi e del lavoro, grazie alla riduzione dei costi energetici, delle lavorazioni esterne e dei prepensionamenti. Sono i numeri della semestrale di Poligrafici Printing, approvata ieri dal Cda.

Il margine operativo lordo, che evidenzia una incidenza sui ricavi per la stampa del 22,8%, è pari a 2,6 milioni di euro, mentre le disponibilità finanziarie sono pari a 2,3 milioni, dopo avere distribuito ai soci dividendi per euro 0,9 milioni e al netto dell’effetto della applicazione dell’IFRS 16 pari a euro 9,5 milioni. Nel giugno 2023 Poligrafici Printing ha ceduto l’intera partecipazione nella Rotopress International S.r.l. in quanto l’investimento non era più ‘core’ rispetto all’attività.

"Il 2023 è un anno molto importante per il Gruppo Poligrafici Printing – ha commentato il presidente Nicola Natali – in quanto vengono a scadenza diversi contratti di stampa tra cui quello con Editoriale Nazionale S.r.l., il nostro principale cliente. Sono fiducioso che venga riconosciuta la nostra professionalità e serietà nello svolgimento delle commesse che i nostri clienti ci hanno affidato, consci che operiamo in un mercato in contrazione".