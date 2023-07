Terza rata del Pnrr: accordo fra Ue e governo. Spostati sulla quarta 519 milioni: ecco perché

Roma, 20 luglio 2023 – Accordo raggiunto fra la Commisione Ue e il governo italiano sulla terza rata del Pnrr. L'intesa raggiunta con Bruxelles è stata condivisa dalla cabina di regia governativa che si è riunita oggi. Rimodulato l'importo della terza rata che scende a dai 19 miliardi di euro previsti a 18,5. Il ridimensionamento di 519 milioni è avvenuto a causa dello spostamento sulla quarta rata di un obiettivo sugli alloggi universitari.

Il ministro degli Affari europei, il Sud le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto

Il target intermedio dei 7.500 posti letto negli studentati da raggiungere entro la fine del 2022 sparisce; quella quota viene inclusa nei 60mila posti previsti entro la fine del 2026. “In accordo con la Commissione, le modifiche proposte non avranno alcun impatto sull'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia riceverà nel 2023 con la terza e la quarta rata (per un importo totale di 35 miliardi di euro) - si legge in una nota di Palazzo Chigi al termine della cabina di regia sul Pnrr -. La terza rata prevederà 54 obiettivi per 18,5 miliardi di euro, mentre la quarta 28 obiettivi per 16,5 miliardi. Il totale di 35 miliardi di euro previsto dal Pnrr nel 2023 sarà incassato per intero”. Dalla Commisione Ue viene sottolineato come ora verrà valutato “formalmente l'emendamento proposto nel contesto del quadro normativo relativo alle revisioni dei piani di risanamento e di resilienza. Non prevediamo modifiche all'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia dovrebbe ricevere nel 2023, tenendo conto della terza e della quarta richiesta di pagamento”.

Pnrr e housing universitario: il punto

Nell'accordo fra Ue e governo i fondi al momento complessivamente destinati dal Pnrr per l'housing universitario ammontano a circa 900 milioni. L'intesa fra Roma e Bruxelles riguarda l'obiettivo qualitativo per la creazione di 60mila posti letto universitari in più entro la fine del 2026, superando l'impegno di scadenze intermedie sulla realizzazione di posti.

Governo: “Terza rata sfida di particolare complessità”

Una sfida “di particolare complessità”. Così il governo parla del lavoro per il completamento della fase attuativa della terza rata del Pnrr. Al momento dell'insediamento del governo (22 ottobre 2022) risultavano conseguiti 25 traguardi e obiettivi dei 55 previsti, mentre per i restanti trenta era riconosciuta la necessità di ulteriori interventi. Si è trattato, viene evidenziato da fonti governative, “di una sfida di particolare complessità in quanto la terza rata, rispetto alle due precedenti, prevedeva non solo un maggiore numero di M&T da raggiungere ma, soprattutto, un sensibile aumento dei target quantitativi”.

S&P: "Italia e Spagna in forte ritardo su attuazione Pnrr"

“Italia e Spagna sono in forte ritardo nell'uso dei fondi del Pnrr”. Questo uno dei rilievi che emerge da rapporto di Standard & Poor's sull'attuazione del piano Ue. Per l'agenzia di rating l'utilizzo di questi fondi nei due Paesi è “in netto ritardo rispetto alla scadenza iniziale del 2026. S&P stima che alla fine del 2022 la Spagna e l'Italia abbiano utilizzato rispettivamente solo il 10% e il 20% delle risorse disponibili”. Secondo S&P, hanno contribuito a questi ritardi le ridotte capacità del settore pubblico, le complessità amministrative, tra cui i nuovi processi di gestione dei fondi Rff, la supervisione anticorruzione, le norme Ue sugli aiuti di Stato e l'elevata inflazione.