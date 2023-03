Pnrr, procedure e iter più snelli. Cosa prevede il nuovo decreto semplificazioni

La premier Meloni presiede la riunione della cabina di regia sul Pnrr (Ansa)

Roma, 25 febbraio 2023 - La pioggia di fondi arrivati dall’Unione Europea in relazione al Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non ha precedenti in termini di entità e di potenziale impatto sulla ripartenza dell’Italia nell’epoca post pandemica. Non ne ha sulla storia passata e probabilmente non ne avrà neanche in ottica futura. Dunque ora, a metà del guado, il nodo cruciale è senza dubbio quello di sfruttare al meglio ogni stanziamento finito nelle casse del Paese: tema scivolosissimo, soprattutto alle nostre latitudini, dove quando si parla dell’impiego dei fondi pubblici, le incognite rischiano di essere ben maggiori rispetto alle certezze. A rendere ancora più stringente la questione c’è poi il vincolo temporale, che a oggi prevede come data ultima per la realizzazione dei progetti il 31 dicembre 2026. L'intervento del Governo Meloni Garantire fluidità alle procedure è quindi essenziale, ragion per cui a Palazzo Chigi è stata varato un terzo decreto che punta a semplificare il più possibile gli inter che portano all’avvio dei cantieri. Si tratta del primo intervento in questo settore da parte dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che segue i due firmati dal suo predecessore Mario Draghi. Tempi più stretti per la burocrazia Uno dei...