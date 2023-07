Playstation Plus, profilo Essential, Extra e Premium: cosa cambia e quali sono i vantaggi

Roma, 5 luglio 2023 - La PlayStation 5 ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento dei videogiochi. Per arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco, Sony ha introdotto gli abbonamenti Plus, che offrono una serie di vantaggi esclusivi per i giocatori, che aprono le porte a un mondo di opportunità e intrattenimento senza limiti. Con i giochi gratuiti mensili o quelli messi a disposizione nella libreria dedicata a ogni profilo, i membri Plus possono ampliare la propria collezione di giochi.

Questa selezione curata di titoli di alta qualità spazia dai grandi successi di punta, ai giochi che hanno fatto la storia della Playstation, ma gli abbonamenti Plus non si fermano solo ai titoli gratuiti. Ogni livello di abbonamento offre anche sconti esclusivi su una vasta gamma di giochi e contenuti aggiuntivi. Inoltre, gli abbonamenti Plus offrono la possibilità di giocare online e l'archiviazione sul cloud.

Plus Essential

Plus Essential rappresenta l'opzione di base tra gli abbonamenti Plus per Ps5 ed è in sostanza il profilo esistente prima della nascita delle nuove categorie plus. I membri Plus Essential possono giocare online. Inoltre, possono accedere a giochi gratis ogni mese (di solito almeno due), avere sconti su giochi e dlc, È inoltre possibile l'archiviazione dei salvataggi sul cloud. Plus Essential ha un costo mensile di 8,99 euro, l’abbonamento trimestrale ha un prezzo di 24,99 e l’annuale di 59,99 euro.

Plus Extra

Plus Extra è un'opzione intermedia che offre numerosi vantaggi ai giocatori. I membri Plus Extra ricevono giochi gratuiti selezionati da Sony ogni mese, che possono scaricare e giocare senza alcun costo aggiuntivo, ma possono anche accedere a una libreria con centinaia di giochi scaricabili gratuitamente e giocabili per tutta la durata dell'abbonamento. Così come per gli utenti del Plus Essential, anche chi aderisce al Plus Extra può giocare online e avere spazio di archiviazione sul cloud. Plus Extra ha un costo mensile di 13,99 euro oppure 39,99 per l’abbonamento trimestrale o 99,99 euro per l’annuale.

Plus Premium

Plus Premium è il livello di abbonamento più avanzato tra le opzioni Plus per la Ps5. Gli abbonati a Plus Premium godono di tutti i vantaggi offerti da Plus Extra e Plus Essential, ma con ulteriori privilegi. Questo abbonamento offre giochi gratuiti selezionati ogni mese. La libreria di giochi gratuiti, inoltre, è diversificata e include tra gli altri oltre 300 titoli classici che hanno fatto la storia della Playstation, dalla Ps1 alla Ps3. Non solo, gli abbonamenti a Plus Premium possono accedere anche alle demo dei giochi Ps4 e Ps5. Inoltre, si ricevono sconti extra su giochi, contenuti aggiuntivi, dlc e accessori. Plus Premium ha un costo mensile di 16.99 euro, ma può essere anche acquistato l’abbonamento trimestrale a 49,99 euro o annuale a 119,99 euro.