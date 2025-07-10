Plasmon torna italiana, Ferrero vicina a Kellogg

NewPrinces ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione delle attività italiane di baby e specialty food di Kraft Heinz, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba. In particolare NewPrinces acquisita lo storico stabilimento Plasmon di Latina che impiega circa 300 persone e produce ogni anno 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano. Le attività industriali e operative – inclusi lo stabilimento e il personale – proseguiranno sotto la nuova proprietà. Il sito di Latina continuerà a produrre per Heinz Baby Food per il mercato Uk in virtù di un accordo di copacking.

L’operazione, che sarà regolata in contanti con un enterprise value di 120 milioni di euro completa il processo avviato nel 2015 con l’acquisizione dello stabilimento di Ozzano Taro (Parma) da Kraft Heinz. Sempre sul fronte food, secondo il Wall Street Journal Ferrero sarebbe vicina ad acquisire per tre miliardi dollari WK Kellogg, conglomerato creato nel 2023 dopo che il colosso statunitense Kellogg Company ha deciso di dividersi in due società indipendenti: WK Kellogg, concentrata sul settore dei cereali per la prima colazione in Nord America e Kellanova, in cui sono state accorpate le altre attività aziendali, come snack e cibi surgelati.

Alberto Levi