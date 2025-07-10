Plasmon torna italiana: Kraft cede al gruppo emiliano NewPrinces per 120 milioni di euro

Reggio Emilia, 10 luglio 2025 – Dopo più di cinquant’anni trascorsi nel portafoglio di una multinazionale a stelle e strisce, Plasmon torna italiana: la storica azienda alimentare, nota soprattutto per i celeberrimi biscotti – pensati per l’infanzia, ma apprezzati anche da una nutrita platea di adulti – è stata acquisita da NewPrinces group, il nuovo nome assunto da Newlat Food, multinazionale con sede a Reggio Emilia. A vendere è la statunitense Kraft Heinz, quotata a Wall Street. Il prezzo di vendita, secondo indiscrezioni, sarebbe di circa 120 milioni di euro.

Dettagli e retroscena dell’operazione

Già da qualche mese, Kraft aveva deciso di cedere la controllata italiana e, con questo obiettivo, aveva affidato un incarico esplorativo alla banca d’affari Houlihan Lokey: un tentativo simile c’era stato a fine 2019, ma era poi sfumato all’arrivo della pandemia. Il big alimentare italiano NewPrinces Group è emerso subito come potenziale compratore rispetto agli altri contendenti, in gran parte fondi di private equity. L'accordo vincolante riguarda l'acquisizione delle attività italiane di alimenti per bambini e persone con esigenze dietetiche speciali (in inglese, ‘baby and specialty food’) di Kraft Heinz, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba. NewPrinces acquisirà anche lo storico stabilimento Plasmon di Latina, attualmente annoverato fra gli impianti più sicuri e tecnologicamente avanzati d’Europa nel settore.

All’interno dello stabilimento, che impiega circa 300 persone e produce ogni anno circa 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano, vengono prodotti anche omogeneizzati, pappe e altri alimenti per l’infanzia. Lo stabilimento laziale è attivo, infatti, anche per conto dei marchi Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba; di fatto, continuerà a produrre per Heinz Baby Food per il mercato britannico, in virtù di un accordo di co-packing tra venditore e acquirente.

L’acquirente: cosa c’è da sapere

NewPrinces Group, il nuovo nome assunto da Newlat Food, è una delle maggiori aziende italiane del settore alimentare e fa capo alla famiglia Mastrolia. La multinazionale italiana è presente da tempo negli alimenti per l’infanzia e ha già ‘incrociato’ Plasmon nella propria storia recente. Nel 2015, infatti, lo stabilimento Plasmon di Ozzano Taro, nel Parmense, era stato ceduto proprio a Newlat Food, che ha continuato la produzione, su licenza Heinz, dei prodotti a marchio Plasmon, Nipiol e altri brand specializzati. Lo stabilimento di Ozzano Taro, è bene ricordarlo, è l’unico impianto in Italia attivo nella produzione di latte in polvere per neonati. Forte di quest’ultima acquisizione, NewPrinces conferma la propria forte proiezione internazionale e aggiunge a un portafoglio già ampio di brand – Ala, Centrale del latte, Corticella, Delverde, Flora, Giglio, Matese, eccetera – anche gli iconici biscotti per l’infanzia.

Plasmon: una storia lunga 123 anni

Plasmon dietetici alimentari è un’azienda alimentare italiana, fondata nel 1902, a Milano, dal medico Cesare Scotti, che ne è rimasto presidente fino alla seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra, anche in seguito all’incremento demografico (il cosiddetto ‘baby boom’ degli anni Cinquanta e Sessanta), l’azienda si è imposta sul mercato proprio per i prodotti per l’infanzia, reclamizzati nel leggendario ‘Carosello’ e confezionati nelle scatole di latta tuttora ambite dagli amanti del vintage. Dopo una crescita vertiginosa, nella seconda metà degli anni Sessanta il marchio passa nelle mani del colosso statunitense Heinz. Attualmente, le attività di Plasmon generano circa 200 milioni di euro di fatturato, con un margine operativo lordo di circa 17 milioni di euro.