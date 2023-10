Pizzerie migliori d’Italia 2023: quali sono e quanto costa mangiarci

Roma, 2 ottobre 2023 – È uscita la classifica 2023 delle 100 pizzerie migliori d’Italia. Secondo la guida Top 50 Pizza a conquistare il podio sono quei locali che, oltre a fornire pizza più buona, affiancano al cibo servizio, attesa, ambiente e bevande. A vincere il primo posto sono due pizzerie campane: 10 Diego Vitagliano di Napoli e i Masanielli di Francesco Martucci a Caserta. A seguire I Tigli a Verona, Seu Illuminati di Roma, 50 Kalò di Napoli e 180 grammi nella Capitale. Ma quanto costano?

I menù e prezzi delle pizzerie migliori d'Italia

Partiamo dal primo posto. La pizza di Diego Vitagliano è leggera, morbida e altamente digeribile. L’impasto indiretto con prefermento di tipo 1 bio, con lievitazione di 36 ore ad alta idratazione e un bassissimo quantitativo di sale, si aggiudica il titolo di migliore pizza d'Italia. Chi desidera assaggiare questa pizza può visitare il locale di Napoli in via Nuova Agnano 1, ma ci sono anche altre due sedi, una a Pozzuoli e una a Roma, in via Flaminia.

Ma quanto costa? Il menù romano di Vitagliano si apre con una degustazione da 60 euro che propone pizze abbinate a calici di vino. Per chi decidesse di optare per una margherita può scegliere tra La storica, che costa 8,50 euro, e la bufalina a 10 euro. In tema pizza margherita a 10 euro c’è un’appetitosa Margherita mascherata con pomodoro San Marzano, fiordilatte di Agerola, scaglie di Grana Padano, filetti di pomodori pelati al forno, basilico e olio evo. La pizza più cara è la Tonnata al tartufo che costa 14 euro. Spostiamoci ai Masanielli di Francesco Martucci a Caserta. Qui le pizze sono cotte a tre temperature: al vapore (100°), fritto (180°) e al forno (400°). Quanto costano le pizze? Una margherita costa 7 euro mentre una bufala 9 euro. Guardando alle pizze speciali, troviamo un’invitante Futuro di marinara che costa 12 euro: crema di pomodoro arrosto, olive caiazzane, alici di Trapani, pesto di aglio orsino, capperi di Salina e origano dei Monti Lattari. Infine, la più costosa, la pizza Domenica con: ragù di pomodoro San Marzano Dop cotto per 10 ore, punta di petto di marchigiana, pecorino dei Monti Lattari e a freddo pomodori secchi del Piennolo con punta di maionese al ragù. Costo? 14 euro. La seconda pizza più buona d’Italia è quella di Simone Padoan presso I Tigli, a Verona. Qui la Margherita Croccante costa 29 euro, la variante Bufala 32 mentre la Marinara 16 euro. La pizza più costosa? La variante di pesce dove una gustosa Astice al Vapore con burrata e giardiniera costa 50 euro. Giungiamo al terzo posto, dove si piazza il locale Seu Illuminati di Roma. La scelta qui è tra la pizza in teglia dove un trancio di Pollo e peperoni costa 7,5 euro o la pizza classica. Ma vediamo i prezzi. Una Assoluto di peperoni costa 16 euro mentre una Cosacca alle fragole (San Marzano arrosto, fragole arrostite, fonduta di pecorino romano, gel di fragole, pecorino “Gavoi”, menta e semi di sesamo nero) costa 18 euro.

Quarto posto alla pizzeria 50 Kalò di Napoli. La pizzeria, che ha sedi anche a Roma e Londra, conquista i clienti sia per il gusto che per i prezzi. Qui una Marinara costa 6 euro, una Margherita 7 mentre per spendere un po’ di più si può optare per una Carciofi e capocollo da 9,50 euro. Infine, torniamo a Roma dove 180g Pizzeria Romana si aggiudica il quinto posto. Tra le proposte più interessanti troviamo La parmigiana viaggiatrice con pomodoro, melanzane fritte, crema di babaganousch, menta e polvere di lime (17 euro), Pollo e peperoni Ma Thai con fior di latte, pulled chicken, friggiteli e crema di peperoni (16 euro). Ci sono poi le classiche, come la Margherita (8,5 euro) o una Capricciosa (11 euro).

La classifica