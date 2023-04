"Più incentivi alle imprese e risparmi"

Bloccare la crescita del debito pubblico e approvare un decreto legge per incentivare gli investimenti dei piccoli risparmiatori e, allo stesso tempo, dare liquidità e sostegno alle imprese. È la ricetta del presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, presentata ieri a Bari durante l’evento nazionale sullo ‘Sviluppo del territorio’. "Ritengo che bisogna anticipare due filoni fondamentali del disegno di legge delega attraverso un decreto legge – ha detto Patuelli – Il primo filone riguarda il sostegno alle imprese: non possiamo contare sullo sviluppo basandoci solo sul Pnrr, non è sufficiente. Dobbiamo mobilitare le risorse private e pubbliche. Dall’altro lato, in parallelo, nello stesso decreto legge vanno infilate le misure a favore del risparmio che erano già maturate nella precedente legislatura, nel precedente disegno di legge delega, per incoraggiare gli italiani a investire la liquidità". Sulla tenuta del sistema bancario europeo, sferzato dai venti di crisi, Patuelli non ha dubbi: "Noi siamo estremamente vigilati, quindi il rischio di insolvenza nell’Europa dell’euro è molto più basso rispetto alle altre zone fuori dall’euro".