Più efficiente e sostenibile, è la sfida vincente dell’elettricità

IL MONDO È un posto sempre più elettrizzante. Nel 2019, per la prima volta, "il consumo globale di elettricità ha raggiunto quello dei prodotti petroliferi", dice l’International Energy Agency. E d’ora in poi è destinato a superarlo, perché la quota di elettricità nel mix energetico globale cresce (3% l’anno), mentre i consumi di petrolio sono sostanzialmente stazionari e destinati al declino a partire dal 2030. Considerando l’aumento della popolazione globale, lo sviluppo dell’auto elettrica e la rapida elettrificazione degli edifici e dell’industria, la Iea stima che la domanda globale di elettricità aumenterà del 60% da qui al 2040. A quel punto, dal 30 al 40% dei consumi finale di energia potrebbe essere coperto dall’elettricità, contro il 20% di oggi (era del 15% nel 2000), in base alle stime dell’Agenzia. Ma c’è anche chi si spinge molto più in là. L’elettrificazione del sistema energetico, accompagnata alla sostituzione dei combustibili fossili con le fonti rinnovabili per la generazione elettrica, è il processo di decarbonizzazione più importante in corso in Europa e nel mondo. Andando nella direzione di sostituire le fonti fossili con fonti pulite di energia, la transizione energetica porta con sé benefici che non includono solo la lotta all’effetto serra, ma...