Piteco e Sis ID uniscono le forze per rivoluzionare la sicurezza dei pagamenti internazionali

Nel panorama in rapida evoluzione della gestione finanziaria aziendale, la sicurezza dei pagamenti internazionali rappresenta una sfida cruciale per le imprese di medie e grandi dimensioni. In questo contesto, Piteco, software house italiana leader nelle soluzioni per la tesoreria aziendale e la pianificazione finanziaria, ha annunciato una significativa partnership con la fintech francese Sis ID, specializzata nella prevenzione delle frodi finanziarie. Questa collaborazione segna un passo fondamentale nell’evoluzione della tesoreria verso un modello sempre più integrato, efficiente e sicuro.

Crescita solida e strategia di internazionalizzazione

Nel 2024, Piteco ha registrato una crescita del fatturato del 6% e un incremento degli ordinativi del 35% rispetto all’anno precedente, segnali chiari dell’apprezzamento crescente delle sue soluzioni da parte di aziende con fatturati tra i 50 e i 500 milioni di euro, oltre che di realtà più grandi. Questo trend positivo riflette la crescente consapevolezza delle imprese sull’importanza di automatizzare e rendere più sicuri i processi di tesoreria, in particolare quelli relativi ai pagamenti internazionali, che sono maggiormente esposti a rischi operativi e frodi.

Il valore della partnership con Sis ID

L’accordo con Sis ID integra nella piattaforma Piteco un sistema avanzato di prevenzione delle frodi, consentendo alle aziende di automatizzare il controllo delle coordinate bancarie a livello globale. Grazie a questa integrazione, le imprese potranno verificare in tempo reale la corrispondenza tra dati anagrafici e coordinate bancarie dei beneficiari prima di autorizzare un bonifico, riducendo drasticamente il rischio di errori e frodi, soprattutto in un contesto internazionale caratterizzato da regolamentazioni e formati bancari differenti.

Sis ID, con la sua piattaforma collaborativa, è già un punto di riferimento per oltre 4.000 aziende e gruppi internazionali, offrendo una copertura assicurativa unica nel mercato che tutela le aziende in caso di frodi finanziarie. Dal 2016, questa assicurazione non è mai stata attivata, a testimonianza dell’efficacia e della sofisticazione dei controlli messi in campo1.

Un ecosistema globale per la tesoreria

Questa partnership si inserisce nel progetto di Piteco di consolidare il proprio ruolo di Global Treasury Hub, un ecosistema integrato che combina connettività bancaria globale tramite SWIFT, collegamenti diretti con le principali banche internazionali e ora anche soluzioni antifrode di ultima generazione. L’obiettivo è offrire alle aziende una piattaforma completa che supporti la gestione strategica dei flussi di cassa in modo affidabile, efficiente e resiliente.

Paolo Virenti, Amministratore Delegato di Piteco, sottolinea come la tesoreria, grazie a questa innovazione, non sia più solo un centro di controllo, ma un vero motore di efficienza e sicurezza finanziaria per le imprese, in grado di rispondere alle nuove esigenze di mercato e tecnologiche.

Un contesto di crescente rischio e domanda di sicurezza

Il tema della sicurezza nei pagamenti è oggi più che mai centrale. Il Rapporto della Banca d’Italia evidenzia un aumento del 67% delle frodi su bonifici bancari nel primo semestre 2024, con un valore totale di circa 50 milioni di euro. Parallelamente, una survey condotta da Piteco rivela che il 70% dei CFO considera la prevenzione delle frodi e la gestione del rischio finanziario priorità strategiche per i prossimi due anni, mentre il 55% intende rafforzare gli strumenti di controllo per garantire transazioni più affidabili.

Impatti e benefici per le aziende

L’integrazione della soluzione Sis ID nella piattaforma Piteco consente di intervenire già nelle prime fasi del processo di pagamento, effettuando verifiche preliminari sui dati dei beneficiari e validando in tempo reale la loro corrispondenza con le coordinate bancarie. Questo è particolarmente cruciale per i pagamenti internazionali, dove l’assenza di un sistema unificato di verifica può esporre le aziende a rischi elevati. Inoltre, la copertura assicurativa inclusa nel servizio rappresenta un valore aggiunto importante per mitigare l’impatto economico di eventuali frodi, migliorando la resilienza complessiva del sistema di tesoreria aziendale.

La partnership tra Piteco e Sis ID rappresenta dunque un modello di eccellenza nella gestione moderna della tesoreria aziendale, combinando crescita, innovazione tecnologica e sicurezza. In un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato, dove i rischi di frode finanziaria sono in aumento, questa collaborazione offre alle imprese italiane e internazionali strumenti avanzati per proteggere i propri flussi finanziari e ottimizzare la gestione della liquidità, consolidando il ruolo strategico della tesoreria come centro nevralgico di efficienza e affidabilità.