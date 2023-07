Pirelli, presentate due liste di candidati per il Cda

In vista dell’assemblea di Pirelli del 31 luglio sono state depositate due liste per il rinnovo del cda. Marco Polo International, anche per conto di Camfin, che complessivamente detengono il 51,1% del capitale ha candidato, tra gli altri, Jiao Jian e Marco Tronchetti Provera Marco. Le due società inoltre proporranno all’assemblea di determinare in 15 il numero dei componenti il cda e di nominare Jiao Jian, nonché di stabilire in massimi 2,5 milioni di euro il compenso annuo. Un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali azionisti di Pirelli, che detengono l’1,33% del capitale Pirelli, ha presentato a sua volta una propria lista di candidati.