Pirelli: non comandano i cinesi

Sinochem, la holding controllata dal governo cinese, ha la maggioranza relativa (37%) di Pirelli, ma non ne detiene il controllo. Il gruppo degli pneumatici, la cui gestione è affidata al vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera e all’amministratore delegato Andrea Casaluci, si appresta a metterlo nero su bianco nel bilancio 2024 la cui approvazione è in calendario domani, lunedì 28 aprile. L’esame della questione era sul tavolo del cda già un mese fa ma i consiglieri non riuscivano a trovare un accordo e Casaluci ha chiesto un rinvio. In particolare, la relazione sul governo societario e gli assetti societari, che come di consueto accompagna la relazione finanziaria, dovrebbe prendere atto della cessazione del controllo a seguito delle prescrizioni introdotte dal Golden Power.

Il riconoscimento della non sussistenza del controllo da parte di Marco Polo Italy, sembra però essere solamente un primo passo. Resta da vedere come trovare la quadra per consentire il superamento degli ostacoli che oggi la società incontra negli Stati Uniti, stante la presenza nell’azionariato di un’azionista cinese con una quota rilevante, in particolare per la sua tecnologia Cyber Tyre legata ai veicoli connessi. Il dialogo con Sinochem, quindi, continuerà. "Ho fiducia nel fatto che bisogna arrivare a una soluzione. E la soluzione sarà solo nell’interesse di Pirelli" ha recentemente sottolineato Tronchetti.

