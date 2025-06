Pirelli, bilancio approvato senza il voto cinese

Il controllo di Pirelli resta il terreno di scontro in assemblea, tra Sinochem e il management ma i numeri danno ragione al CdA. Con il loro 37% i cinesi hanno votato contro il bilancio, non nel merito ma perché mette nero su bianco che il controllo è decaduto. La delibera però passa ugualmente, con il voto favorevole di Camfin, rafforzatasi negli ultimi mesi al 27,41% e l’appoggio dei fondi. Era un voto "esclusivamente dovuto all’informativa sul controllo. Mpi – precisa il socio cinese – non ha alcuna obiezione in merito ai dati contenuti nel bilancio 2024". L’anno si è chiuso con un utile netto della capogruppo di 302 milioni di euro e un utile netto consolidato di 501,1 milioni di euro. "Troppo bello per non farlo passare. Ha dei risultati straordinari migliori degli ultimi decenni" aveva detto il vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera. Le sue previsioni si sono realizzate. "L’azienda prevale su tutto, non accetto che si pongano limiti alla crescita di un’azienda che dà lavoro a decine di migliaia di persone". Il collegio sindacale ha preparato la relazione all’assemblea avvalendosi della consulenza dell’advisor legale Umberto Tombari.

red.eco.