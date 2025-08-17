Pippo Baudo, un patrimonio milionario tra case e royalty. Ma la vera eredità resta quella culturale

Roma, 17 agosto 2025 – La morte di Pippo Baudo, al secolo Giuseppe Raimondo Vittorio, venuto a mancare ieri a 89 anni, ha di fatto chiuso un'epoca della televisione italiana. Presentatore per eccellenza, è stato insieme a Corrado (Mantoni), Raimondo Vianello e Mike Bongiorno uno dei signori della televisione, iper-professionale e dallo stile inconfondibile. Ma cosa ne sarà della sua eredità economica? Quella culturale resta nei 13 Festival di Sanremo condotti, nei tormentoni “L'ho inventato io”, nell'aver lanciato decine di cantanti e artisti, e in tantissimi ricordi che in questi giorni hanno affollato le pagine social di coloro i quali hanno avuto l'onore di lavorare con lui, sia cantanti che comici, sia giornalisti che artisti in generale.

Pippo Baudo ospite del Festival di Sanremo 2018 (Ansa)

Il patrimonio stimato

Pippo Baudo ha avuto nella sua vita due figli, Alessandro, riconosciuto nel 2000, nato nel 1962 da una relazione con Mirella Adinolfi, all'epoca sposata con l'ex dirigente Rai, Tullio Formosa, e Tiziana, nata nel 1970 dalla relazione con Angela Lippi, con cui l'anchorman fu sposato per alcuni anni. Si stima che il grosso dell'eredità verrà diviso fra i due figli, anche se non si sa se esista o meno un testamento, che possa dunque disporre, per la parte cosiddetta “disponibile”, di una quota dell'eredità ad enti o altre persone. La stima è di oltre 10 milioni di euro di patrimonio personale, costituito sia da una villa ad Acireale, sia da una residenza al quartiere Parioli di Roma, sia da altre case di cui però non si conosce l'esatta ubicazione o il valore presunto. Il conduttore percepiva una pensione statale di circa 900 euro al mese, oltre alle royalty derivanti da canzoni di cui Baudo fu autore, fra cui ‘Donna Rosa’, ‘La quadriglia’, ‘Una domenica così’, ‘W le donne’, ‘Stasera sì’. Nel testamento, della cui eventuale esistenza si saprà di più nei prossimi giorni, probabilmente è stato inserito anche il nominativo di colui il quale gestirà tali proventi. Altri sono quelli derivanti dallo sfruttamento della sua immagine, presente sia in alcuni spot televisivi che in altre pubblicità.

L'eredità culturale

Una delle responsabilità degli eredi, sarà probabilmente anche quella di custodire al meglio il ricordo dell'attività artistica di Baudo. Un'eredità culturale che potrebbe portare alla costituzione di un'associazione o di un premio o comunque di borse di studio, così da perpetrare la sua memoria e dare ad altri artisti la possibilità di ripercorrere nel suo solco la carriera televisiva. Anche in tal senso potrebbe essere presente un'indicazione nel testamento, come volontà del presentatore di aiutare magari giovani talenti siciliani, la sua terra d'origine, oppure giovani autori (la musica è sempre stato un suo grande amore), con una Fondazione che potrebbe gestire royalty e altri soldi derivanti dai diritti d'immagine, ma si tratta di ipotesi che solo fra qualche giorno potranno trovare o meno conferma. Per ora resta l'affetto del mondo della televisione, della musica, e in generale dell'arte, che ha avuto modo di apprezzare per decenni l'impegno, la professionalità e il talento di un grande direttore artistico, un presentatore che ha rappresentato per intere generazioni la televisione italiana.