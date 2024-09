Piombino, svolta sulle acciaierie . Piano industriale e rilancio del polo

Inizia a delinearsi il futuro del polo siderurgico piombinese. Ne è certo il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso dopo l’incontro che ieri ha avuto con Sajjan Jindal, presidente del gruppo Jsw. Al centro del faccia a faccia c’erano il piano industriale di Jsw Steel Italy e l’accordo per la redistribuzione delle aree demaniali fra Jsw e Metinvest Danieli. I progetti di rilancio sono due: da una parte la riqualificazione della vecchia acciaieria Jsw, con un forno elettrico e l’investimento di riqualificazione per l’impianto di produzione rotaie, e dall’altra l’avvio del progetto della nuova acciaieria green per un investimento di due miliardi di euro di Metinvest-Danieli.

Se tutto andrà in porto, Piombino potrà tornare ad essere un importante polo siderurgico. In ballo c’è il futuro dei quasi 1.500 dipendenti oggi di Jsw che dovrebbero, a progetto concluso Metinvest-Danieli, reimpiegati anche nella nuova acciaieria. Stando a quanto trapela da fonti di Palazzo Piacentini, la firma del contratto tra Jsw e Metinvest-Danieli per la condivisione delle aree demaniali potrebbe esserci la prossima settimana ed entro il 30 settembre l’accordo di programma.

Sarebbero queste, le tempistiche emerse nel corso dell’incontro. "Un incontro – si legge in una nota del Mimit – risolutivo sia per quanto riguarda il piano industriale di Jsw per la realizzazione del treno rotaie, per il quale i gruppi di lavoro lavoreranno intensamente per la definizione dell’accordo di programma, sia per il raggiungimento dell’accordo con Metinvest riguardo la condivisione delle aree demaniali". Il ministro Urso al termine ha espresso "la sua piena soddisfazione".

Anche Jsw Steel Italy "ha colto con soddisfazione il parere favorevole del ministro al piano industriale relativo al rilancio del treno rotaie e alla logistica presentato dall’azienda – fa sapere Jsw – nel corso della riunione sono stati stabiliti i tempi per la firma del contratto sulle aree e per l’accordo di programma in modo da cominciare subito gli investimenti". Al vertice ha preso parte anche il vicepresidente esecutivo di Jsw Marco Carrai. "Jsw Steel trova alquanto stravaganti le parole di alcuni sindacati che ritengono non credibile il piano industriale di Jsw, visto che è stato ritenuto credibile da Sace, che ha già deliberato la garanzia sul debito per gli investimenti, da Invitalia, che ha già avviato l’iter per il contratto di sviluppo, e dal sistema bancario italiano, che lo ha finanziato. Ma tant’è, siamo consapevoli che sia solo un gioco della parti, per cui una volta firmato il contratto con Metinvest sulle aree il piano di Jsw diventerà il più bello del mondo. Contratto che è in fase di definizione tra legali e che vedrà la luce a breve", ha commentato Carrai.

"Apprezziamo l’intervento del ministro Urso – ha spiegato Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm – che ha incontrato Sajjan Jindal per avere assicurazioni per la creazione delle condizioni per la realizzazione degli investimenti a Piombino sul treno rotaie di Jws Steel Italy e per il raggiungimento dell’accordo sulle aree per la realizzazione della nuova acciaieria di Metinvest. L’attenzione di Urso deve continuare fino a quando non avremo ottenuto la certezza della reindustrializzazione della ex Lucchini. È quindi importante l’incontro ma non sufficiente per rassicurare i lavoratori e il territorio. Agli accordi verbali devono seguire atti formali a partire dalla ripartizione delle aree e dagli accordi di programma a supporto degli investimenti dei due soggetti industriali, in particolare quello da 2 miliardi di euro previsto da Metinvest per l’impiego di 700 lavoratori in una nuova acciaieria moderna e ambientale".